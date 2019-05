El voto Cera mantiene resultados y Pablo Fernández no logra escaño

Publicado 30/05/2019 10:34:13 CET

El candidato de Podemos convoca un Consejo Ciudadano para el fin de semana del 15 y 15 de junio

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El voto Cera mantiene los resultados con los que se cerró el escrutinio en la madrugada del lunes, con lo que el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, no ha logrado escaño por León.

Según publican varios medios regionales de los 2.217 leoneses que solicitaron el sufragio desde el extranjero, 448 fueron a parar al PSOE, 254 al PP, 170 a Podemos, 161 a Ciudadanos y 58 a UPL.

No obstante, Podemos-Equo necesitaba 181 votos, siempre y cuando la formación naranja no recibiera ninguno. Por lo tanto se ha quedado a 10 de cumplir la primera parte, pero no tendrían que haberse emitido los 161 votos de Ciudadanos.

Según publica El Mundo-Diario de Valladolid Pablo Fernández ha confirmado que ya ha convocado un Consejo Ciudadano, para el próximo fin de semana del 15 de junio, y que posiblemente se realice el día 16.