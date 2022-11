Vox cree que no se puede llamar Gobierno de España a quien legisla para los que están en contra de la unidad del país

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha cargado este martes contra el Gobierno de la nación al que ha acusado de pretender legislar para los partidos que están en contra de la unidad y del porvenir de España con la única intención de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se pueda mantener "un minuto más" en La Moncloa.

"No puede ser denominado Gobierno de España, será otra cosa, pero no puede ser denominado como Gobierno de España", ha manifestado en concreto Menéndez en una crítica a las políticas que han "emprendido" el Ejecutivo de Pedro Sánchez "y sus secuaces", al que se ha referido también como "el Gobierno que nos ha tocado sufrir", por esa legislación en favor de los que no quieren la unidad de España.

Menéndez advertido además de que el proyecto de presupuestos Generales del Estado para 2023 "perpetrado" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "nunca puede ser bueno para los españoles" ni para los ciudadanos de Castilla y León, a diferencia, ha asegurado, de lo que ocurre con el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el próximo año, los primeros en los que ha participado Vox, que, según ha significado, ponen a las familias, al mundo rural y a las empresas en el centro de todas las acciones.

El objetivo, ha asegurado, es que las actuaciones del Gobierno de PP y Vox faciliten más recursos para que puedan salir adelante las personas y los sectores que peor lo están pasando por la crisis, a diferencia, se ha reafirmado de lo que ocurre con los presupuestos de la nación.

En su defensa del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2023, que el jueves se enfrentan al primer filtro con el debate de las enmiendas a la totalidad que presentan los grupos parlamentarios Socialista, UPL-Soria ¡Ya! y Ciudadanos y Unidas Podemos, dentro del Grupo Mixto, ha hecho especial hincapié en que las cuentas incluyen "por primera vez en España" una partida específica para "combatir" la violencia intrafamiliar para "brindar" protección "a cualquier tipo de violencia en el seno de la familia".

También ha considerado "necesario e imprescindible" aplicar medidas de reducción del gasto público "innecesario" para lo que se han dado "los primeros pasos" con la reducción a la mitad de las subvenciones a los agentes económicos y sociales, la bajada del 40 por ciento en publicidad institucional o la merma del 37 por ciento en el presupuesto de la Fundación Castilla y León, en reflejo del cumplimiento de las promesas electorales de Vox.