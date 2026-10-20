Vox denuncia la supresión de los servicios de Secrtaría y Vicesecretaria en Béjar que bloquea el Ayuntamiento

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox de Béjar (Salamanca) ha denunciado el "bloqueo institucional y administrativo" en el Ayuntamiento de Béjar después de conocer que se ha quedado sin los servicios de secretaría y vicesecretaría, "una circunstancia que genera una situación de incertidumbre sobre el funcionamiento ordinario de la administración municipal".

En un comunicado emitido desde la agrupación y recogido por Europa Press, Vox ha asegurado que han conocido este hecho a través del alcalde de la localidad salmantina, el socialista Antonio Cámara.

Vox ha asegurado que la ausencia de estos puestos "fundamentales" plantea "serias dudas sobre la continuidad de determinados procedimientos administrativos, la tramitación de expedientes y el normal desarrollo de la actividad institucional, especialmente en aquellas actuaciones que requieren el asesoramiento jurídico y el control de legalidad correspondientes".

Desde Vox Béjar consideran "imprescindible" que se informe "con transparencia" a los ciudadanos sobre las "causas que han llevado a esta situación, las consecuencias reales para el funcionamiento municipal y las medidas que se van a adoptar para garantizar la continuidad de los servicios administrativos".

"Béjar no puede permitirse una situación de incertidumbre institucional que termine perjudicando a sus vecinos y trabajadores" han añadido.

Por ello, ha solicitado que se actúe "con la máxima diligencia" para buscar una solución a esta situación, "cubrir las necesidades de secretaría y garantizar el funcionamiento de la institución municipal dentro de la legalidad vigente".

"Los vecinos de Béjar merecen una administración que funcione, que responda a sus necesidades y que esté a la altura de sus responsabilidades" han indicado, además de asegurar que VOX Béjar "seguirá atento a la evolución de esta situación y exigirá las explicaciones y soluciones necesarias en defensa de los intereses de todos los bejaranos", han concluido.