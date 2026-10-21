Vox niega vetos a películas y defiende las ayudas al cine en CyL sin "condicionantes ideológicos"

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha defendido que las ayudas públicas al cine y al resto de actividades culturales se concedan sin "condicionantes ideológicos" y ha negado que exista un veto a determinadas películas en Castilla y León.

En declaraciones a los medios en las Cortes autonómicas para tratar temas de actualidad política sobre su portavocía con motivo de la presentación del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad, Hernández Quero ha asegurado que la calidad de las obras será el criterio para apoyar a sus creadores y ha rechazado que estos deban cumplir cuotas o requisitos ideológicos para acceder a subvenciones.

En este sentido, ha señalado que Vox apuesta por recuperar un espacio cultural "absolutamente libre" y ha criticado lo que considera una vinculación entre la cultura y el "dominio de la izquierda en España durante los últimos años".

"En España, lamentablemente, durante los últimos años nos hemos acostumbrado a que haya una asociación entre cultura y dominio de esa cultura por parte de la izquierda", ha censurado, al tiempo que ha defendido que los creadores puedan desarrollar sus proyectos con independencia de sus ideas, un punto en el que ha subrayado que las ayudas públicas no deben depender de que una obra se ajuste a determinados planteamientos políticos.

Preguntado por quién determinaría qué obras son propaganda y cuáles tienen calidad, el portavoz de Vivienda de Vox ha incidido en que su formación pretende acabar con los condicionantes ideológicos.

A este respecto y preguntado por los periodistas por la película 'La bola negra' y si en su opinión merecería recibir ayudas públicas, ha respondido que no iba a valorar una producción concreta porque no había podido verla y ha asegurado que esa cuestión no guarda relación con lo pactado por Vox en Castilla y León.

Precisamente, ha afirmado que las subvenciones deben permitir a cineastas, productores, guionistas, directores, músicos y actores desarrollar su trabajo sin "ningún tipo de cortapisa ideológica".

Asimismo, ha cuestionado los criterios de las ayudas del Ministerio de Cultura al considerar que incluyen parámetros relacionados con cuestiones LGTBI, medioambientales y cuotas que, a su juicio, condicionan el acceso a la financiación pública.

"No deben estar sometidas a condicionamiento ideológicos", ha resumido al explicar la postura de su partido en esta materia.

Ante las preguntas sobre si la eliminación de esos requisitos podría constituir una forma de censura y sobre la aplicación de esta política en Castilla y León, Hernández Quero ha defendido que la ausencia de condicionantes es precisamente lo contrario.

El portavoz de Vivienda, que ha señalado que no conoce en detalle las bases anteriores de las subvenciones culturales de la Comunidad, ha aseverado que Vox está a favor de subvencionar el cine y el conjunto de la cultura y ha reivindicado que el debate se centre en la calidad de los artistas y en facilitar que sus obras alcancen una dimensión internacional.