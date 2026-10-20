Vox veta las ayudas al cine en CyL para películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico"

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, de Vox, durante una rueda de prensa. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Así lo recoge en sus requisitos la orden de la línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión para 2026, tal y como ha adelantado elDiario.es este martes, 20 de octubre, y ha consultado Europa Press en la web de la Junta.

Se trata de una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 9 de octubre y que establece los requisitos y condiciones de estas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de noviembre.

La orden recoge, en concreto, que "el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

No obstante, no precisa qué criterios determinan si las producciones audiovisuales implican un "adoctrinamiento ideológico" ni incluye este concepto en los baremos.

Desde su toma de posesión el pasado mes de junio como consejero del área, Díaz Pico ha asegurado que introduciría cambios en la Consejería de Cultura para alejarla de la "ideologización" y de la "progresía".

Asimismo, ha marcado distancias con la política de su predecesor, Gonzalo Santonja -- quien fue designado inicialmente por Vox en 2022 y luego se mantuvo en el cargo con el PP hasta este 2026--. Para Díaz Pico la línea seguida por Santonja no se adaptaba a los planteamientos de Vox.

Tras conocer este veto en las ayudas al cine en Castilla y León, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido que "esta es la política cultural de Vox": "Más censura". "Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España", ha continuado.

"Frente a la censura y el control ideológico, vamos a defender la libertad de creación. También en las urnas", ha aseverado el ministro en una publicación en su perfil de la red social Bluesky.