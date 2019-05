VTLP confía en que tendrá "más fuerza" para continuar con sus "grandes proyectos de cambio"

Publicado 24/05/2019 20:34:53 CET

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma La Palabra (VTLP) ha confiado en que tras las elecciones de este domingo, 26 mayo, tendrá "más fuerza" para continuar con sus "grandes proyectos de cambio" porque en la última legislatura las políticas "transformadoras" y "no continuistas de las del PP" han venido de su mano.

Así lo han destacado a Europa Press este viernes el candidato de la formación a la Alcaldía de Valladolid, Manuel Saravia, y la número dos de la lista, María Sánchez, minutos antes del inicio del acto de cierre de campaña que han celebrado en la plaza Andrés de Laorden junto a los aspirantes a ayuntamientos de la provincia y al candidato de IU-Castilla y León en Marcha a la Presidencia de la Junta, José Sarrión.

Saravia ha recordado que se tratan de unas elecciones "importantes" porque marcan el rumbo de la ciudad y la posibilidad de que VTLP continúe con el trabajo que ha realizado durante los últimos cuatro años, un período que ahora le permite no ser "solo una promesa" porque ya ha puesto "de manifiesto" lo que ha llevado a cabo.

Igualmente, ha explicado que durante esta campaña ha contrastado dos tipos de propuestas, las que plantean cómo llevar a cabo "el día a día" y los "grandes proyectos de cambio". "Para dar confianza hemos elaborado un programa que no ofrece propuestas improvisadas, aislada o sueltas, sino que están elaboradas y forman parte de un conjunto de actuaciones", ha añadido, al tiempo que ha destacado que incluso "tienen un presupuesto detrás".

En este sentido, también ha precisado que han preferido no plantear medidas "grandilocuentes" o que sean "las que se cree que la ciudadanía quiere oír", sino que se tratan de propuestas desarrolladas con "los pies en el suelo" porque "no vale prometer sin más". "Lo que queremos es llevar a Valladolid a ser una ciudad amable", ha subrayado Saravia.

Por su parte, María Sánchez ha apostillado que el período de campaña ha sido una "continuidad" de lo que ha hecho VTLP en estos últimos cuatro años de gobierno, en los que se han acercado a los barrios, se han reunido con la gente y han abogado por las políticas participativas.

"Enfrente tenemos a otros partidos que plantean esto en sus discursos y programas pero luego no lo llevan a cabo y no predican con el ejemplo", ha añadido, para apuntar al debate que finalmente se suspendió por la no asistencia de PSOE y PP o el cara a cara que han mantenido los candidatos de las mismas formaciones, Óscar Puente y Pilar del Olmo, respectivamente.

Asimismo, ha aseverado que su formación entiende que tendrán que llegar a "acuerdos" para formar un Gobierno en el Ayuntamiento, pero también que las cuestiones "más importantes" en el sentido de "transformadoras y no continuistas de las políticas del PP" han venido "de la mano de VTLP", por lo que ha confiado en que el domingo la plataforma tendrá "más fuerza".

PROVINCIA

Por otro lado, la candidata de VTLP a la Alcaldía de San Pelayo, Virginia Hernández, ha señalado que la formación tiene "muy buenas" expectativas en los 35 municipios en los que se presenta porque concurre con personas "solventes y preparadas". En concreto, ha matizado que esperan una "multiplicación exponencial" de los votos respecto a los comicios de 2015.

Hernández también ha apostillado que los resultados de su formación provocarán que el PSOE mire hacia ellos a la hora de conformar un nuevo Gobierno en la Diputación de Valladolid, que están "convencidos" perderá el PP.