VTLP presenta una moción con medidas urgentes para el mercado del alquiler en Valladolid

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) presentará una moción para el pleno del Ayuntamiento de Valladolid del próximo lunes, 26 de octubre, con el fin de poner en marcha "una batería de medidas urgentes encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler en la ciudad".

Según ha informado la formación, la iniciativa responde a la situación de "emergencia habitacional" que se vive en la ciudad y que, a su juicio, se caracteriza por el "incremento de los precios del arrendamiento y las dificultades de acceso para diversos colectivos sociales".

Para hacer frente a esta coyuntura, la propuesta plantea actuaciones de ámbito municipal que se pueden aplicar de forma inmediata. Entre las iniciativas planteadas, la portavoz municipal de VTP, Rocío Anguita, ha destacado la necesidad de retomar el programa ALVA de intermediación entre inquilinos y propietarios "para garantizar rentas a los arrendadores y precios ajustados a los arrendatarios".

Asimismo, la moción propone "elevar" la inversión destinada a la compra de inmuebles para el parque público de vivienda hasta alcanzar los tres millones de euros.

Para "incentivar la salida al mercado de inmuebles desocupados", la propuesta contempla aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que posean más de cuatro viviendas desocupadas de manera permanente durante un periodo superior a dos años sin causa justificada.

Por otra parte, la moción aboga por constituir dos organismos previstos en el Plan Municipal de la Vivienda: el Observatorio Municipal de la Vivienda, encargado de elaborar estudios sobre la situación en la ciudad, y la Mesa de la Vivienda, concebida como órgano de seguimiento de las políticas locales en esta materia.

Finalmente, en el ámbito autonómico, la formación ha solicitado a la Junta que declare la ciudad de Valladolid como zona de mercado residencial tensionado y que impida la descalificación de la vivienda protegida una vez transcurridos diez años.