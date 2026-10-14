El XIII Festival Internacional Jazz Palencia ofrecerá en noviembre 28 conciertos en su edición "más ambiciosa"

PALENCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIII Festival Internacional Jazz Palencia ha confeccionado su edición "más ambiciosa hasta la fecha" con un programa que incluye 28 conciertos en 25 días y la participación de más de un centenar de músicos, además de actividades culturales que abarcan el cine, la literatura, las exposiciones y el baile, tal y como ha destacado el promotor del festival, José Ángel Zapatero.

Zapatero ha insistido en que la programación del festival volverá a convertir Palencia "en punto de encuentro del jazz nacional e internacional durante el próximo mes de noviembre, con propuestas para todos los públicos y para todos los bolsillos".

El festival, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura, a través del INAEM, combina en sus propuestas grandes figuras internacionales con músicos nacionales, conciertos gratuitos y actividades repartidas por diferentes espacios de la capital y la provincia.

El núcleo central del festival estará integrado por cinco que reunirán a destacados representantes de diferentes generaciones y estilos del jazz. El sábado 7 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, el festival se inaugurará con Antonio Serrano & Kaele Jiménez Cuarteto y su proyecto Jazz CaLó.

El armonicista Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025 y ganador de un Latin Grammy, se une al joven y talentoso pianista Kaele Jiménez para explorar los vínculos entre jazz y flamenco. Completan la formación el batería Marc Miralta y el bajista Juanfe Pérez.

El viernes 13 de noviembre, a las 21.00 horas en el Teatro Ortega, llegará Kurt Elling & The Yellowjackets, con Celebrate Weather Report. El cantante estadounidense, ganador de dos premios Grammy y una de las grandes voces del jazz contemporáneo, se une a la histórica formación The Yellowjackets, con más de cinco décadas de trayectoria, para celebrar el legado de uno de los grupos fundamentales del jazz-fusión.

El sábado 14 de noviembre, a las 20.30 horas también en el Teatro Ortega, actuará el Michel Camilo Trío. El virtuoso pianista dominicano, reconocido con premios Grammy, Latin Grammy y Emmy, estará acompañado por dos músicos de extraordinaria trayectoria: el contrabajista Ricky Rodríguez y el baterista Antonio Sánchez.

Otra de las grandes citas llegará el viernes 20 de noviembre, a las 21.00 horas en el Teatro Ortega, con Billy Cobham Quintet. El legendario baterista panameño-estadounidense, que trabajó con Miles Davis y formó parte de la Mahavishnu Orchestra, es uno de los principales impulsores del jazz-fusión. Su álbum Spectrum (1973) está considerado una obra fundamental en la evolución del género.

HOMENAJE A BEBO VALDÉS

El sábado 21 de noviembre, a las 20.30 horas, el festival cerrará sus grandes conciertos en el mismo escenario con Cucurucho Valdés & Javier Colina Trío y el proyecto Para Bebo. El pianista cubano, nieto de Bebo Valdés, y el prestigioso contrabajista español, acompañados por el percusionista Inor Sotolongo, rendirán homenaje al legendario músico cubano recuperando parte del repertorio que interpretó y grabó junto a Colina.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la celebración del Día del Swing, que será el sábado 31 de octubre, en colaboración con Swing con P. La jornada comenzará con una clase gratuita de iniciación al lindy hop en el Casino de Palencia, continuará con un concierto vermú de Hot Club Valladolid en Tocalé & Jump! y culminará con una fiesta swing amenizada por Chuchi Step Trío en el Casino.

El festival amplía también sus colaboraciones con instituciones culturales y educativas de la ciudad. El miércoles 4 de noviembre, a las 11.30 horas, el Campus de Palencia de la Universidad de Valladolid acogerá la conferencia musical Damas del Jazz, con Ana Silva y Mauricio Caruso, dedicada a figuras fundamentales como Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Sarah Vaughan.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Ateneo de Palencia será escenario de una nueva propuesta que une literatura y música. El periodista y escritor Carlos Aganzo presentará su poemario Que no acabe este blues, acompañado por las improvisaciones al piano de Naiel Ibarrola.

Otra de las incorporaciones destacadas será el concierto de jazz orquestal de la Banda Municipal de Música de Palencia, el domingo 22 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Teatro Principal. Con entrada gratuita, previa retirada de invitación, la actuación ofrecerá un recorrido por diferentes estilos de jazz adaptados al formato de banda. Al finalizar, Palencia Gastronómica ofrecerá un vino español.

El festival mantendrá su presencia en cuatro localidades de la provincia: Paredes de Nava, Aguilar de Campoo, Guardo y Baltanás.

La música volverá también a las calles de Palencia. Los sábados 7, 14 y 21 de noviembre, a las 12.00 horas, la calle Mayor se llenará de jazz con El Puntillo Canalla Brass Band, Big Malavara y La Nouvelle Helmantique, respectivamente, en recorridos desde el Salón hasta la plaza Mayor.

CONCIERTOS VERMÚ

Los conciertos vermú ofrecerán otras tres propuestas de entrada libre: Malavara e Iván Sáez Baribone Quintet, los sábados 7 y 14 de noviembre en el Bar Alaska, y Trigo y Malanga, el domingo 15 en Habana Cafetería.

El ciclo Club de Jazz contará con Slim Slam Tribute, el 6 de noviembre en el Club 38, y Víctor Antón Quintet, el 12 de noviembre en el Bar Universonoro.

La programación incluirá también la tradicional cena jazz en el restaurante Ponte Vecchio, amenizada por Chuchi Step Trío el 19 de noviembre. El domingo 8 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Teatro Principal, Swing for Kids estrenará De Cine, un espectáculo familiar que combina jazz, swing, cine, música en directo, claqué, juegos e historias.

La propuesta está concebida para que los más pequeños no sean únicamente espectadores, sino que participen cantando, bailando y descubriendo el jazz de una manera divertida y cercana. La programación cultural volverá a ocupar un lugar destacado.

La Fundación Díaz-Caneja acogerá una nueva edición de Jazz de película, con tres proyecciones gratuitas en versión original subtitulada: Pete Kelly's Blues (3 de noviembre), El demonio vestido de azul (10 de noviembre) y Chantaje en Broadway (17 de noviembre).

El Museo de Palencia recibirá el 5 de noviembre a Cuca Albert & The Jumping Fleas, con una propuesta dedicada al swing y al jazz clásico.

Por otra parte, la Biblioteca Pública de Palencia acogerá, del 30 de octubre al 21 de noviembre, la exposición El jazz está en los libros, además de dos sesiones de audición de vinilos, los días 13 y 20. El 18 de noviembre ofrecerá también un encuentro entre poesía, improvisación y raíces afrocubanas con zo brinviyer y Lachy Torriente.

El festival celebrará igualmente la novena edición del Premio Internacional 'Ramos Ópticos' al mejor relato sobre jazz, cuyo fallo está previsto para el 15 de octubre. Esta convocatoria, singular en el panorama cultural por su vinculación específica entre jazz y creación literaria, constituye una de las señas de identidad del certamen y refuerza su compromiso con la difusión de la cultura jazzística más allá de los escenarios.

Las entradas individuales para el Teatro Ortega cuestan entre 30 y 25 euros, según la zona. Las entradas para el concierto inaugural del Teatro Principal, el 7 de noviembre, tienen precios comprendidos entre 12 y 28 euros, mientras que el concierto familiar de Swing for Kids cuesta 8 euros para niños y 10 euros para adultos. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas de los respectivos teatros y a través de la página web oficial del festival, www.jazzpalencia.es.