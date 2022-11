Xtasy, Edge of Forever y Girish and The Chronicles participarán en el Festival Zurbarán Rock 2023

BURGOS, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Xtasy, Edge of Forever y Girish and The Chronicles participarán en la próxima edición del Festival Zurbarán Rock 2023, que se celebrará los días 7 y 8 de julio, según ha señalado este miércoles la concejal de Festejos, Blanca Carpintero.

Carpintero, acompañada de responsables de la organización del festival, ha avanzado que se mantendrá la misma ubicación del pasado año, dados los buenos resultados que se cosecharon.

De este modo, el parque de San Agustín, en la zona sur de la capital burgalesa, acogerá la próxima edición de esta cita, abierta al público en general y de carácter gratuito, elementos que, según ha dicho la edil de Festejos, están detrás de su éxito.

La principal novedad de la próxima programación será la existencia de un escenario secundario, que permitirá al público asistente disfrutar de dos escenarios complementarios.

Según una encuesta realizada por la organización, el cien por cien de los encuestados asistirían a una nueva edición del mismo, del que el 70 por ciento del público asistente en su última edición participó en ambas jornadas.

El 54 por ciento de los asistentes en 2022 procedían de fuera de Burgos, lo que a juicio de los organizadores da muestra de la trascendencia del festival, que alcanzará el próximo año su sexta edición.