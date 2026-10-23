El XVIII programa 'Las Llaves de la Ciudad' abrirá sus puertas a 29 espacios de Salamanca con 33 actividades

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la iglesia de la Veracruz - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XVIII programa 'Las Llaves de la Ciudad', que se desarrollará entre el 24 de octubre y el 20 de diciembre en Salamanca, crece y abre sus puertas a 29 espacios y 33 actividades en esta ocasión, con un especial protagonismo a la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, por lo que tiene el lema 'Lecciones para el Nuevo Mundo', un programa que desde su puesta en marcha ha contado con la participación de 158.554 personas.

El programa vuelve a descubrir las sorpresas que guarda el patrimonio de Salamanca, tal y como ha señalado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, durante su presentación en la iglesia de la Veracruz.

A través de visitas guiadas, recorridos teatralizados, talleres, juegos de búsqueda de pistas y experiencias inmersivas, 'Las Llaves de la Ciudad' permite conocer la historia y la cultura salmantinas desde nuevas perspectivas y descubrir lugares que van más allá de los enclaves más conocidos del casco histórico.

Una oportunidad para ampliar la experiencia turística y acercarse a otros barrios y espacios que forman parte de la identidad de Salamanca.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la posibilidad de conocer la nueva musealización de Scala Coeli, las Torres de la Clerecía, así como el yacimiento del Cerro de San Vicente, que vuelve a abrirse a las visitas tras las actuaciones de acondicionamiento de su plataforma superior.

La Casa Consistorial se incorpora también al programa con una propuesta de visita libre, que permitirá conocer las dependencias del ayuntamiento situadas en la Plaza Mayor.

Junto a estas incorporaciones, la edición de 2026 recupera las visitas a dos importantes conjuntos patrimoniales de la ciudad: el convento de San Esteban y el convento de Santa María de la Consolación, conocido como Las Dueñas.

Las visitas guiadas permitirán conocer espacios como la Biblioteca Antigua de la Universidad, la exposición Vita Ignatii en la Universidad Pontificia, el Museo de Pintura Medieval de Santa Clara, el cerro de san Vicente, Botánico y Pozo de Nieve.

También el Centro de interpretación de las murallas y la Cueva, Casa Museo Zacarías González, Scala Coeli y las iglesias de la Veracruz y Santo Tomas Cantuariense, además del Monasterio nuestra señora de la Victoria, Fonda Veracruz, la Casa Museo Unamuno, el Museo del Comercio y de la Industria o el Museo Taurino.

Las visitas teatralizadas acercarán al púbico a través de diferentes personajes históricos y de ficción a lugares como el Convento de las Dueñas, el Colegio Mayor de Anaya, el Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, la iglesia del Carmen de Abajo, la Casa de Santa Teresa y el monasterio de Santa María de la Vega, entre otros.

El programa se extiende también a enclaves menos conocidos o con acceso poco habitual, como la espadaña de San Martín, la visita al DA2 para conocer sus almacenes y un recorrido por el cementerio de Salamanca bajo el título 'Ecos de una ciudad', que invita a descubrir la memoria y las historias vinculadas a este espacio.

'Las Llaves de la Ciudad' mantiene su apuesta por las propuestas participativas y familiares, con talleres y juegos de búsqueda de pistas que permiten acercarse al patrimonio de una forma lúdica.

Entre ellos se encuentran las actividades de juegos de búsqueda de pistas previstas en la Cueva de Salamanca y el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, así como en la Fonda Veracruz y Monumenta Salmanticae (a través de un recorrido que finaliza en el Cielo de Salamanca).

La programación incorpora también una partida simultánea de ajedrez en Monumenta Salmanticae.

La tecnología tendrá igualmente un papel destacado, por lo que las visitas al Pozo de Nieve permitirán utilizar gafas de realidad virtual para conocer cómo eran determinados espacios patrimoniales en el pasado y comprender mejor su evolución histórica.

Como en anteriores ediciones, las personas que participen en las visitas podrán utilizar el pasaporte de 'Las Llaves de la Ciudad' para reunir los sellos de los espacios incluidos en la iniciativa.

Quienes consigan al menos 14 sellos diferentes podrán participar en el sorteo de una experiencia exclusiva: acceder al 'sanctasanctórum' de la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, la sala de acceso restringido donde se custodian algunos de los manuscritos e incunables de la institución.

Para participar, será necesario presentar el pasaporte con los sellos correspondientes en Monumenta Salmanticae antes del 29 de diciembre de 2026. Una vez entregados, los pasaportes válidos entrarán en el sorteo.