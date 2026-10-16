La XX Semana de la Moda de Valladolid reúne a 40 comercios locales en el LAVA los días 20 y 21 de octubre. - MOVA

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes (LAVA) acogerá los días 20 y 21 de octubre la vigésima edición de la Semana de la Moda de Valladolid (MOVA), con las propuestas de 40 establecimientos vallisoletanos para la temporada otoño-invierno 2026. Convertido en el principal escaparate del comercio urbano en Castilla y León, el certamen acumula más de 25.000 espectadores en directo y la participación de cerca de 200 comercios a lo largo de su historia.

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido la presentación de esta edición especial, en la que han participado el concejal de Consumo, Comercio y Mercados, Víctor Martín; el presidente de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), Jaime Ercilla; el director de MOVA, Ángel Tamayo, de Tamayo Agencia, y la representante de Caja Rural de Zamora, Ana Isabel Gutiérrez Antolín. El evento, concebido y producido íntegramente con recursos locales, ha movilizado en cada cita a más de 150 profesionales entre modelos, estilistas, maquinadores y técnicos.

Durante el acto, el presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, ha definido el certamen como "el mayor escaparate del comercio de Valladolid" y ha agradecido el trabajo del equipo impulsor, mientras que el concejal Víctor Martín ha felicitado a la organización y ha destacado que alcanzar las veinte ediciones es un logro extraordinario que demuestra la vitalidad del tejido comercial de la ciudad. Asimismo, el director artístico, Ángel Tamayo, ha expresado su emoción por generar un evento de esta magnitud con talento cien por cien local.

La edición de este vigésimo aniversario ha incorporado como novedad la alianza estratégica con el Real Valladolid, que se ha sumado por primera vez como participante y colaborador del certamen. La imagen oficial de la pasarela está representada por la modelo Olivia Huber.

Los desfiles contarán con la ambientación musical del DJ Óscar de Rivera y se estructurarán en dos jornadas: el martes 20 desfilarán una veintena de firmas como Wappa, Drovers o Solera, mientras que el miércoles 21 será el turno de otros veinte establecimientos, cerrando el diseñador Alejandro Maillo Atelier.

Las entradas para acudir a las pasarelas se han distribuido a través de los comercios participantes. Para el público que no pueda asistir de forma presencial, La 8 Valladolid emitirá las dos jornadas los días 28 y 29 de octubre.

La XX Semana de la Moda cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León a través del programa Nos Impulsa, Caja Rural de Zamora y diversas entidades educativas y comerciales de la ciudad.