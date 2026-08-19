Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila contarán con 150 actividades y una treintena de compañías del 3 al 6 de septiembre

Presentación de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre próximos, contarán con cerca de 150 actividades que completarán los más de 300 puestos de productores y artesanos que se instalarán en una veintena de espacios del recinto.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y José Luis Alonso, responsable de Musical Sport --entidad adjudicataria del desarrollo del mercado--, han presentado este miércoles la programación que se desarrollará durante los cuatro días de duración de las Jornadas Medievales, en los que se contará con una treintena de compañías locales, nacionales e internacionales.

Por espacios, en la ladera del Lienzo Norte, saliendo por el Arco del Carmen, se instalará un campamento inglés y se desarrollará el Gran Evento de la Primera Guerra Civil Castellana, que este año contará con un mayor número de recreacionistas.

Asimismo, en este espacio, habrá también un gran campamento donde se realizarán actividades durante todo el día para las familias y se recrearán los intentos de asedio a la ciudad por parte de las tropas inglesas.

Por otro lado, en las plazas de Italia y Nalvillos se instalarán talleres y el campamento español. Habrá disparos de cañones, charlas explicativas o formaciones de combate, entre otras actividades.

CETRERÍA Y TORNEOS

Por su parte, el Atrio de San Isidro contará con más de una veintena de demostraciones entre el viernes y el domingo. De ellas, alrededor de una docena será exhibiciones de cetrería y también habrá nueve torneos a caballo, todo ello distribuido en horario de mañana y tarde.

El Mercado Grande también acogerá una veintena de espectáculos, de forma que se convertirá en uno de los principales puntos escénicos con títeres, conciertos y espectáculos de fuego, así como el concurso de atavíos, mientras que, en el jardín de San Vicente, la programación incluye cerca de 40 actividades entre torneos de arquería, títeres, bailes medievales o un campamento arquero.

Los palacios de Superunda y Los Verdugo acogerán exposiciones de atavíos y fotografía de las mejores imágenes de la última edición del mercado y además acogerán actividades relacionadas con la confección de atavíos, una conferencia sobre los ejércitos de la Primera Guerra Civil Castellana y también recitales musicales.

En el jardín del Rastro se ubicará, como viene siendo habitual, una exposición de cetrería, y toda esta actividad se completará con cerca de 20 desfiles, recreaciones y pasacalles.

En concreto, un gran desfile cerrará cada una de las cuatro jornadas del mercado a partir de las 22.00 horas y se celebrará una decena de pasacalles con una marioneta articulada de gran tamaño, tanto por la mañana como por la tarde, todo ello a cargo de compañías francesas.

COMPAÑÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

En esta edición el grupo nacional LightHouse participará por primera vez en las jornadas, al igual que lo harán grupos internacionales como Tanit Music (música), Vaporium (animación de calle con el espectáculo 'Dahutanes') o los sbandieratori de Arezzo (Italia), que ofrecerán su tradicional baile de banderas.

En conjunto, las Jornadas Medievales de Ávila contarán con 15 compañías nacionales, siete internacionales y 14 personajes de animación que recorrerán el recinto del mercado. Igualmente, se contará con cinco formaciones y asociaciones locales para diferentes actividades.

El Gran Desfile de las Tres Culturas, como en anteriores ediciones, se celebrará el sábado a partir de las 12.00 horas desde el Mercado Chico, mientras que la Carrera Infantil de Las Tres Culturas se disputará el domingo, a partir de las 11.00, con salida en la plaza de Mosén Rubí.

La carrera contará con dos categorías -de 4 a 8 y de 9 a 12 años- y las inscripciones se podrán realizar hasta media hora antes del inicio de la carrera en el palacio de Los Verdugo.

La gran mayoría de la animación recorrerá los espacios de los puestos y realizarán diferentes recorridos para llegar a todos los puntos del mercado medieval y, además, se ofrecerá una actividad complementaria, ya implantada en los últimos años, que consistirá en conciertos de artistas locales en la explanada delantera del Lienzo Norte, las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo, a partir de la medianoche. Serán actuaciones que cerrarán cada día, de manera que se ofrecerá una alternativa de ocio a los que desean alargar su jornada medieval.

Toda la programación se puede consultar desde este miércoles en las páginas web y redes municipales, así como en el programa de mano que se distribuirá en los diferentes espacios municipales.