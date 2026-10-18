El XXVII Encuentro Provincial de Folclore de Valladolid reúne en Tudela de Duero a 31 grupos de danza y seis de dulzaina - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Encuentro Provincial de Folclore, organizado por la Diputación de Valladolid, ha reunido este domingo, 18 de octubre, en Tudela de Duero a 31 grupos de danza, 27 de castellana y cuatro de paloteo, y seis agrupaciones de dulzaina.

Se trata de una cita que se celebra desde hace ya 27 años y que se ha convertido en "uno de los grandes encuentros con nuestras tradiciones", tal y como ha destacado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los actos se han iniciado con la formación del pasacalles en la Plaza España de Tudela de Duero, donde los participantes han comenzado el tradicional pasacalles por las calles de la localidad.

A continuación, el Complejo Deportivo Los Palacios ha acogido el resto de la programación, donde todos los grupos han deleitado a los asistentes con la música y danzas tradicionales. Ya durante la tarde la jornada se cerrará con la actuación musical de Delameseta.

Los grupos de danza que participan en esta edición son Aldea Maior (Aldeamayor de San Martín), Aires Castellanos (Arroyo de la Encomienda), Berrueces-Paloteo (Berrueces), Castiella y La Revuelta (Cabezón de Pisuerga), Castromonte (Castromonte), Las Torres y Vacceos (Cigales), Grupo de Folclore de Geria (Geria), Valdalar (La Parrilla), Villa de la Seca (La Seca), La Ermita (Laguna de Duero), Luisa Sanz (Mojados), El Arado (Montemayor de Pililla) y El Cribero (Nava del Rey).

Asimismo, concurren a esta cita Estepa Castellana (Pedrajas de San Esteban), Puente de Valdobar (Peñafiel), Verdejo (Rueda), Sietemancas y Sietemancas-Paloteo (Simancas), El Corro (Tordesillas), El Carro-Paloteo (Torrelobatón), Virgen de la Guía (Tudela de Duero), Mies y Barro, Pilarica, Ribera del Pisuerga, La Trébede, Virgen de los Aguadores y Zagalejo (Valladolid), El Cordón-Paloteo (Villafrades de Campos) y Castellares (Zaratán).

En cuanto a los grupos de dulzaineros y redoblantes, participan Los del Duero, Charambita, Los del Mayo, Escuela de Dulzaina y Caja Pilarica, Virgen de los Aguadores y Cárdenas.