'Yellow letters', ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, llega este martes a la 71 Seminci

Archivo - Escena de 'Yellow letters', filme de Ilker Çatak, que compite en la 71 Seminci. - ELLA KNORZ - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'Yellow letters (Cartas de estado)', que le valió a Ilker Çatak el Oso de Oro de la Berlinale, llega este martes, 27 de octubre, a la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), programa en la Sección Oficial a concurso, donde tendrá su estreno nacional.

El cineasta turco-alemán compite por la Espiga de Oro con un relato de máxima actualidad en el que plantea la amenaza del poder a la libertad de dos artistas, una pareja turca, Derya y Aziz, quienes ven en juego su estabilidad económica y familiar.

El director ya participó en la 68 edición de la Semana vallisoletana con 'Sala de profesores', que se hizo con el galardón a Mejor montaje, un filme que también logro una nominación a los Premios Oscar. 'Yellow letters' se proyectará en el Teatro Calderón.

En la misma sede, se podrá ver 'Las islas afortunadas', dirigida por Samuel Delgado y Helena Girón. El filme, incluido también en la Sección Oficial a competición y en estreno español, traslada al espectador a la áridas Islas Canarias del siglo XV.

La historia cuenta una lucha por decidir quién puede sobrevivir cuando la única fuente de agua potable de La Graciosa, se seca. Lou Castel y a Grégoire Colin, rostro habitual del cine de Claire Denis, forman parte del reparto de esta propuesta rodada en español, francés y árabe que será presentada por los directores en una rueda de prensa.

También en la programación de este martes se incluye la proyección en el Calderón de 'We are all strangers', largometraje con el que Antony Chen compite por el máximo galardón del certamen, al que también opta 'Dao', del cineasta franco-senegalés Alain Gomis.

En estreno español en el Teatro Cervantes, este filme introduce al público a Gloria y su hija Nour, quienes asisten a dos celebraciones, una boda en Francia y un ritual de despedida en Guinea-Bisáu, citas que se entrelazan y dialogan con historias de migración y colonialismo.

La quinta jornada de la 71 Seminci acogerá, además, la proyección de 'The weight', del estadounidense Padraic McKinley, que recala en el festival en Sección Oficial fuera de concurso. El largometraje, una de las sensaciones de Sundance y Berlín, cuenta con Ethan Hawke como un preso separado de su hija que acepta transportar una carga de oro por los bosques de Oregón para conseguir su libertad.

Por otro lado, la Semana vallisoletana recibirá este martes a la chilena Valeria Sarmiento en una rueda de prensa previa a la entrega de la Espiga de Honor que se le concede este año por su trayectoria, un acto que tendrá lugar el miércoles.

En el apartado de 'Pensar (y escuchar) el cine', en el quinto día se abordará 'El arte de la escucha', de la mano de grandes sonidistas del cine europeo como Axel Arft, Silvia Moraes, Daniela Bassani, Tarn Willers y Krzysztof Stasiak.

Estos compartirán métodos de trabajo, decisiones y experiencias surgidas de algunas de las películas más reconocidas del cine europeo de las últimas décadas en un encuentro a las 12.30 horas en el Calderón.