Zamora celebrará el sábado el Día del Cazador y del Mundo Rural, con la Copa de Galgos como plato fuerte

ZAMORA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zamora celebrará el próximo sábado, 17 de octubre, el Día del Cazador y del Mundo Rural, con la Copa Zamora de Galgos como plato fuerte, en una primera edición que viene cargada de actividades relacionadas con las tradiciones rurales más arraigadas y con la actividad cinegética, como exhibiciones de cetrería, de doma vaquera y de perros de muestra y obediencia, curso de tiro con arco o un campeonato de tiro al plato.

También habrá un programa dirigido a los niños, con actividades de acercamiento a la naturaleza, una comida popular y, uno de los platos fuertes, la I Copa Zamora de Galgos (regates).

La jornada está organizada por la Federación de Caza de Zamora, con la colaboración de la Federación de Castilla y León de Galgos y el patrocinio de la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora.

El diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, acompañado por el vicepresidente cuarto de la Diputación y presidente de la Institución Ferial de Zamora (IFEZA), Emilio Fernánez, la representante de Caja Rural de Zamora Laura Huertos y el presidente de la Federación de Caza de Zamora, David Pascual, han presentado esta mañana en la sala de prensa de la Diputación Provincial el programa de actividades.

Juan del Canto ha destacado que durante una sola jornada y reunidos en un mismo espacio se va a poder disfrutar de multitud de "actividades tan integradas en el mundo rural como es la caza, los galgos, el tiro al plato, la cetrería, la petanca": "Deportes tan autóctonos como nuestros", ha apostillado.

Tras recordar que la caza, después del fútbol, es la actividad deportiva que cuenta con mayor número de federados en la provincia, el diputado de Deportes ha valorado el trabajo que realizan los representantes de la Federación de Caza de Zamora "a la hora de transmitir los valores y dar a conocer el mundo de la caza, muchas veces tan desconocido".

Por su parte, Laura Huertos ha deseado a los organizadores, la Federación de Caza de Zamora, todo el "éxito del mundo" para esta primera edición. "Estamos seguros de va a continuar, de que el público va a disfrutar de esta jornada y de que en los próximos años continuaremos con esta exhibición de actividades vinculadas al mundo rural y a la caza", ha argumentado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La jornada se abre con uno de los "platos fuertes" de la jornada: la I Copa Zamora de Galgos. Concretamente, de 09.00 a 10.00, tendrán lugar las pruebas clasificatorias. Las semifinales están previstas de 11.15 a 12.00 y la final, a la 13.00. A la misma hora comienza el Campeonato de Petanca 'Virgen del Pilar', que este año se celebra coincidiendo con el Día del Cazador. Está previsto que se prolongue hasta las 14.00. Durante la mañana habrá exhibición de cetrería, de tiro con arco y de perros de muestra.

De 13.30 a 14.30, en el Pabellón de Cristal de IFEZA, será momento para una ponencia bajo el título 'Sanidad de la fauna silvestre: el papel del cazador en la prevención y vigilancia', con los veterinarios Tomás Yanes García, Carlos Díez Valle y Javier Merino Gonvenchea, los dos primeros de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y el último, de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Por la tarde habrá una exhibición de doma vaquera.