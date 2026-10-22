Zarandona asegura que "no se pueden vender" las viviendas del edificio Zorrilla, afectadas por litigios "complejos"

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha asegurado este jueves que las cuatro viviendas que posee el Ayuntamiento en el edificio Zorrilla, como consecuencia de las sentencias judiciales por irregularidades urbanísticas, "no se pueden vender" y lo ha justificado en que todavía se "arrastran" problemas jurídicos sin resolver.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el edil 'popular' ha salido al paso de la propuesta del Grupo Municipal Socialista para que el equipo de Gobierno ponga en venta o en alquiler esas cuatro viviendas y ha considerado "grosero" y "tosco" el "desconocimiento" que considera que tiene el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, después de estar ocho años en el equipo de Gobierno municipal.

Zarandona, que ha considerado que "lo único que les preocupa" a los socialistas es recordar la sentencia contra el exalcalde del PP, Javier León de la Riva, ha aseverado que esas viviendas "no se pueden vender" debido a distintos "problemas" jurídicos que ha habido que "resolver" y "todavía se siguen arrastrando".

De hecho, ha criticado que en los ocho años que estuvo el PSOE al frente del Gobierno municipal "ni visitaron esos pisos ni les interesaron".

Según el concejal de Urbanismo "lo único" que consiguió el anterior equipo de Gobierno fue que "se escrituraran", pero ha explicado que "no corresponden con la realidad física" dado que las viviendas anteriormente eran oficinas y las escrituras "no se adaptaron a la realidad", por lo que "esos pisos no se pueden vender".

Así, señala que hay modificar esas escrituras, así como "la división horizontal de todo el edificio".

A ello se suman litigios que existen entre el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios sobre la titularidad de los trasteros resultantes de la demolición de las viviendas que se habían construido en una zona que antiguamente ocupaban las carboneras del inmueble. "La comunidad dice que son suyos y el Ayuntamiento defiende que esos trasteros pertenecen a todos los vallisoletanos que fueron los que pagaron esas demoliciones y esas indemnizaciones a los propietarios", ha apuntado.

El concejal de Urbanismo ha garantizado que el equipo de Gobierno del que forma parte va a "resolver este entuerto" en el que, ha insistido, los socialistas "no hicieron nada" en ocho años.

Zarandona ha reprochado que "es muy fácil lanzar mensajes en los que se quiere afear afear unas conductas de otras personas", y ha aprovechado para apuntar que el PSOE "sí sabe mucho de obtener pisos de alto standing y de alto valor" con beneficios, algo que asegura que hizo el exalcalde de Valladolid y actual candidato socialista al Congreso por la provincia, Óscar Puente.

Según Zarandona el exregidor "obtuvo una vivienda de la que poco se habla por la mitad del precio de coste en el mercado".

Por otro lado, el concejal ha justificado la actuación de León de la Riva ante la sentencia que en 2008 anuló la licencia concedida para la construcción de los áticos de ese edificio, algo que ha vinculado a "errores humanos" de los técnicos. También ha interpretado que, ante la orden judicial para demoler esas viviendas, el exregidor ante las "muchísimas reclamaciones" y procesos judiciales que se extendieron incluso más allá de 2015 tomó la decisión de no demoler "con urgencia" esas construcciones "por cautela".

Cabe recordar que el incumplimiento de dicha orden judicial derivó en la condena, en 2015, de inhabilitación durante 13 meses contra el exalcalde del PP por un delito de Desobediencia.