AV.- Aviació Civil suspèn la llicència de vol a Futura fins a gener de 2009

Actualizado 22/9/2008 16:40:19 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

El Ministeri de Foment ha procedit a suspendre la llicència de Futura, davant de la falta de garanties per complir els seus compromisos i executar el manteniment necessari per a la seguretat.

Segons ha informat el departament dirigit per Magdalena Álvarez, la inspecció de la informació econòmica de la companyia ha determinat que la seva situació econòmica no li permet complir les seves obligacions i compromisos, ni tampoc existeix "ara per ara" un pla financer per al restabliment de la seva capacitat econòmica "de de cara a reprendre la seva activitat". De manera que se suspèn la seva llicència d'explotació.

(HAURÀ AMPLIACIÓ)