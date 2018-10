Barceló presenta els seus nous uniformes per a la temporada 2010

Actualizado 27/1/2010 14:54:41 CET

La cadena hotelera Barceló ha anunciat avui el llançament de la seva nova línia d'uniformes confeccionada per la dissenyadora mallorquina Carmen March, una "aposta pel disseny espanyol i per la moda balear" adaptada a les peculiaritats culturals i climatològiques dels diferents destinacions que la cadena hotelera és present, segons ha informat en un comunicat.

A partir d'aquest any la companyia unificarà progressivament els uniformes per als hotels urbans i de vacances de les marques Barceló i Barceló Premium, amb una col·lecció que combina els colors blaus, grisos, negres i blancs per homogeneïtzar la seva imatge i implantar "dissenys de màxima qualitat, comoditat i elegància" a tots els seus establiments.

A més la nova línia, produïda per la companyia Sidetex, està feta majoritàriament amb fibres naturals i utilitzant materials com la llana, la seda i el cotó, pel que tindrà un "component ecològic".

La cadena hotelera enquadra aquesta iniciativa en la seva estratègia per aconseguir que, per a aquest 2010, els seus establiments siguin exclusivament de 4 i 5 estrelles, ja que "la qualitat de la uniformitat és un aspecte més que s'ha de tenir en compte dins del posicionament en el segment mitjà-alt del mercat".