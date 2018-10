El batle de Maó demana ajuda al ministre de Treball per evitar el tancament de l'empresa Kraft

Actualizado 10/12/2008 19:13:16 CET

MENORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El batle de Maó, el socialista Vicenç Tur, va enviar avui un escrit al ministre de Treball, Celestino Corbacho, per comunicar-li "les greus conseqüències que tindria per als treballadors i per a la societat maonesa" la pèrdua de la planta que té l'empresa Kraf a la ciutat.

Tur, mitjançant un comunicat després de reunir-se amb el comitè d'empresa, va voler deixar molt clar que la posició de l'ajuntament "és inequívoca" i és la de donar "el seu suport incondicional als treballadors de l'empresa", que té actualment en plantilla a 180 persones.

El primer edil de la ciutat va expressar que l'equip de govern de la ciutat "abona de ple les reivindicacions del comitè" i "treballarà pel que fa estigui al seu abast per evitar el tancament d'aquesta indústria".

Una indústria, va prosseguir Tur, que "a més del seu interès estratègic i la seva transcendència per a tot el sector primari insular", és "un símbol de l'esperit empresarial i del model econòmic pel que ha apostat la societat maonesa".

És per aquest motiu que avui mateix Tur va remetre un escrit al ministre de Treball interessant-li per la situació per la qual estan travessant els gairebé dos centenars de treballadors que té avui dia l'empresa.

A pesar que donis de la direcció de Kraft no s'ha realitzat cap declaració ni s'ha fet públic cap comunicat sobre el futur de l'empresa, els treballadors denuncien que existeix l'amenaça de tancar la planta i traslladar la producció a una altra part.

Tur també va manifestar a la reunió mantinguda amb els treballadors, que tem que "la desaparició d'un símbol com Kraft pugui arrossegar a altres empreses de menor potència cap a un mateix desenllaç".

En aquest sentit, el sector lleter de l'illa també veu amb molta preocupació l'hipotètic tancament de la planta perquè actualment absorbeix un 20% de la producció de l'illa i la seva desaparició podria provocar una sobreoferta de la producció de llet de Menorca.

NO HI HA MOTIUS PER AL TANCAMENT

Per la seva banda, el sindicat de Comissions Obreres, va expressar avui també mitjançant un comunicat que "no existeixen raons econòmiques que justifiquin el tancament de Kraft" ja que l'empresa "no està en crisis" i "el seu índex de producció ha augmentat últimament".

Comissions recorda la gran importància de l'empresa ja que d'ella "depenen bona part del treball del camp de Menorca i d'empreses d'una altra índole com la seguretat, el transport o la neteja".

El sindicat considera que a banda dels 180 llocs de treball que hi ha en joc de manera directa, també depenen en total de l'empresa Kraft més de 400 treballadors de Menorca.