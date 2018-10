Cirer es mostra a favor que s'investigui la gestió de De Santos, tot i que demana que no es converteixi en una "obsessió

Actualizado 31/3/2008 16:47:44 CET

L'exalcaldessa no comparteix la decisió de Calvo de traslladar la compra del castell de Bellver del Parc de la Riera a l'àmbit judicial

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)-

L'exalcaldessa de Palma, Catalina Cirer, es va mostrar avui partidària de què s'investigui tota la gestió realitzada per l'exregidor d'Urbanisme, Javier Rodrigo De Santos, durant l'anterior legislatura, "sempre que hi hagi motius per a això" i que l'assumpte "no es converteixi en una obsessió", va manifestar.

L'actual portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma es va pronunciar així davant els mitjans de comunicació en relació a la nova investigació oberta per la Fiscalia contra l'exregidor d'Urbanisme, que està relacionada, en aquest segon cas, amb un presumpte 'forat' econòmic d'1,4 milions d'euros derivat del pagament del joc infantil, una rèplica del castell de Bellver, situat el Parc de la Riera.

"Jo vull que es contribueixi a donar tranquil·litat als ciutadans revisant tot el que serà revisable, mentre que això no es converteixi en una obsessió, i molt em temo que esteim fregant l'obsessió", va apuntar.

Sobre aquesta qüestió Cirer va indicar, en declaracions realitzades als passadissos de l'Ajuntament, que "el que no és lògic és que quan hi ha un canvi de govern, es dubti de tot el que ha fet l'anterior equip, cosa que jo no vaig fer, i espero que ara tampoc sigui així".

"Si l'anterior equip de govern va fer alguna cosa malament que ho pagui" ha afirmat Cirer, qui va reiterar que això en cap cas ha de significar "haver de desacreditar a l'anterior equip de govern".

"Nosaltres no estàvem sols en l'anterior legislatura. A l'Ajuntament, a més dels 15 regidors del PP estaven els mateixos funcionaris, tècnics i la resta de personal municipal, que és el mateix que hi ha ara", va etzibar sobre aquesta qüestió.

RESPECTE A LA JUSTÍCIA

Sobre les presumptes irregularitats detectades en la factura de la compra del joc infantil de Sa Riera, que encara està pendent de pagament, la portaveu popular ha admès que li hauria agradat que aquest tema es mantingués en un àmbit administratiu, "perquè el PP hagués pogut defensar la seva posició en relació a l'esmentada contractació".

Com no ha estat així, segons va explicar, ja que l'equip de govern ha decidit traslladar-ho a l'àmbit judicial, a la Fiscalia, de manera que a partir d'ara "optam per ser respectuosos amb aquest procediment, i esperar el que decideixi el jutge".

L'alcaldessa i l'actual equip municipal són els que han marcat la dinàmica en aquest assumpte, "obviant el tractament administratiu i polític", de manera que, va remarcar, "em permetran que sigui súper respectuosa amb la justícia i esperi que el jutge es pronunciï".

Tot i això, va defensar l'actuació de l'alcaldessa ja que, segons va dir, "és lliure per portar el tema als jutjats, si ella pensa que pot ser constitutiu d'un frau. Nosaltres no compartim aquest criteri, però ho respetam", va postil·lar.