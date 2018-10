El comitè d'empresa de Spanair es reuneix demà per decidir les actuacions a fer davant de la venda de la companyia

Actualizado 31/3/2008 21:36:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El comitè d'empresa de Spanair es reunirà demà a partir de les 11.00 hores a la seu de l'empresa a l'aeroport de Son Sant Joan de Palma de Mallorca, amb l'objectiu d'acordar les actuacions a portar a terme davant del procés de venda de la companyia, que manté des de fa més de 20 anys la seva base a Mallorca.

En declaracions a Europa Press, el delegat del sindicat CCOO, Pedro Hernández, va apuntar que les diferents formacions sindicals que componen el comitè d'empresa de Spanair presentaran les seves propostes, que seran votades per elegir les mobilitzacions que finalment es portaran a terme.

Així, el comitè d'empresa de l'aerolínia a Mallorca està format per 14 delegats de CCOO, tres d'UGT, dos de SEPLA --que representa als pilots--, un de CGT i tres d'Asetma --que representa als tècnics de manteniment--. Des del Govern ja es va manifestar la necessitat d'aconseguir que l'empresa mantingui la seu i tots els seus llocs de treball a l'illa.

Actualment, l'empresa compte a Mallorca amb 12.000 treballadors, dels quals prop de de 750 estan en l'oficines, 150 són pilots, 150 hostesses de vol, 80 mecànics d'aeronaus i 70 operaris de rampa.

La setmana passada des del sindicat UGT es va anunciar la convocatòria de possibles mobilitzacions després que la reunió mantinguda dijous passat a Madrid amb els delegats de Spanair de tot Espanya finalitzés sense acord, quan la pretensió de l'entitat sindical era obtenir informació concreta sobre el procés de compra de la companyia mallorquina, sobretot sobre l'empresa que l'adquirirà i el futur dels llocs de treball de Mallorca.

Aquest mateix dia, els sindicats CCOO, USO i SEPLA van abonar la convocatòria de mobilitzacions per protestar per la falta d'informació entorn de l'operació de venda de Spanair, per la qual estan interessats Iberia i el fons d'inversió Longstock Financial, que ha presentat a SAS una oferta de 450 milions d'euros per Spanair en què no participa l'aerolínia espanyola Gadair.