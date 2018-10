Èxit de participació en les festes de Sant Sebastià amb l'assistència de 193.000 persones

Actualizado 27/1/2010 15:13:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Cultura, Eberhard Grosske, ha considerat avui un "èxit" de participació les festes de Sant Sebastià d'aquest any, amb l'assistència d'unes 193.000 persones que van acudir als diversos actes organitzats a la capital balear.

Grosske va fer aquestes declaracions en una roda de premsa en la qual ha assenyalat que és una dada "molt positiva" el que al llarg d'aquesta legislatura la participació ciutadana hagi anat en augment. Així ha indicat que el 2007 van acudir unes 75.000 persones, el 2008 145.000, en 2009 179.000 i en 2010 193.000, més del doble que el 2007.

El regidor va comentar que cada vegada hi ha més actes "d'especial rellevància" com la revetla, la diada ciclista, el pregó, els macro-concerts, l'AtiarFoc o l'espectacle visual a la façana de Cort, que aquest any va atreure a 21.000 espectadors (respecte dels 13.000 de l'any passat).

Respecte a l'assistència al vespre de la revetla quan es van realitzar concerts en deu places de la ciutat, Grosske ha apuntat que entre tots els emplaçaments hi ha hagut una afluència d'unes 59.000 persones, prop del doble que el 2007 quan es van concentrar al voltant de 26.000.

Pel que fa a l'AtiarFoc, el regidor va recalcar que es tracta d'un esdeveniment que ha estat un èxit des del principi, d'assistència i d'audiència a través de la televisió autonòmica. Així, va destacar la importància d'aquest espectacle "únic" per la seva tradició cultural i per l'escenari en el qual es realitza, el Parc de Mar amb la Catedral de fons. En aquest sentit, ha afirmat que aquest esdeveniment ha de ser exportat fora de la comunitat com oferta turística.

Grosske ha destacat la importància que aquestes festes hagin estat "un èxit" d'assistència i de diversitat en la programació, malgrat haver comptat amb un pressupost menor aquest any. A més, va comentar que cada vegada hi ha una participació més forta d'empreses i entitats ciutadanes que se sumen en l'organització dels actes.

L'edil ha dit que es va reflexionar sobre la possibilitat de traslladar aquesta festa a la primavera, per les condicions meteorològiques de gener, però que es va decidir mantenir-les en aquest mes per petició dels empresaris turístics que opinen que Palma ha de fer un esforç per atreure gent en els mesos de temporada baixa.