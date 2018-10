El GOB advoca per "potenciar" el sòl urbà i urbanitzable disponible i rebutja la construcció a àrees d'harmonització

Actualizado 31/3/2008 18:53:02 CET

Sol·licita al Consell de Mallorca que presenti un recurs contra la llicència atorgada a Muro per construir el camp de golf de Son Bosc

PALMA DE MALLORCA, 28 de març (EUROPA PRESS)

La portaveu del GOB, Margalida Ramis, va advocar avui perquè el Govern "incentivi i potenciï" el sòl urbà i urbanitzable disponible a Balears per construir pisos públics a un preu assequible i, malgrat que ha reconegut que aquestes mesures no suposaran una solució "immediata" al problema de l'habitatge, va rebutjar la urbanització a les àrees d'harmonització previstes en el Pla Territorial de Mallorca, tal com pretén la Conselleria d'Habitatge.

Després de mantenir una reunió amb la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, Ramis va insistir en què la mesura que proposa de recórrer al sòl urbà i urbanitzable i descartar la possibilitat de requalificar les àrees de transició i harmonització per construir habitatges públics permetrà aconseguir l'objectiu d'aconseguir pisos assequibles a "mitjà o llarg termini".

D'altra banda, va destacar el pas "decidit" que ha donat la institució insular per iniciar el procés de demolició d'un total de 15 construccions il·legals en sòl rústic de Mallorca i, en aquest sentit, va estimar "positiu" que el Consell hagi assumit el compromís de fer front la "il·legalitat i la corrupció des del punt de vista urbanístic" amb una acció "valent".

Durant la trobada, el portaveu adjunt del GOB, Antoni Muñoz, va sol·licitar a Armengol que el Consell de Mallorca, com institució que "ha de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística als municipis", s'impliqui i presenti un recurs contra la llicència atorgada per l'Ajuntament de Muro per la construcció del camp de golf de Son Bosc.

Així, va considerar que de la mateixa manera que ja han fet el PSIB, d'una banda, i el Bloc i el GOB, per un altre, el Consell ha de presentar un recurs davant els tribunals, després que hagi elaborat un informe que revela que a la zona de Son Bosc no es pot atorgar una llicència per construir un camp de golf.

En aquesta línia, el portaveu ecologista va manifestar que Armengol li ha informat que el Consell està "estudiant" la possibilitat de presentar un recurs, tot i que Muñoz va admetre que és "conscient" que aquesta decisió no es pot prendre amb el desacord d'UM, que és el partit que governa a Muro i que ha recolzat la construcció del citat camp de golf.

SEGON CINTURÓ

Preguntada sobre la possibilitat que el Consell de Mallorca present una alternativa al Segon Cinturón de Palma impulsat pel PP durant la passada legislatura, Ramis va recordar que la institució insular està redactant la modificació del Pla Sectorial de Carreteres d'acord amb un estudi de mobilitat i, en aquesta línia, va estimar que existeix "certa sintonia" per arribar a solucions que possibilitin que els accessos a l'hospital de Son Espases "no afectin a Son Sardina ni a Sa Garriga".

La portaveu del GOB va manifestar que la seva organització té la "tranquil·litat" que aquests projectes s'estudiaran "conjuntament" i, per tant, va subratllar que el Consell intentarà "consensuar" les solucions per millorar la mobilitat "des del punt de vista del transport públic i dels accessos a Palma des de la Part Forana".

Finalment, preguntada pel sistema de recollida d'escombraries gestionat pel Consell de Mallorca, Ramis va sostenir que s'han de revisar les tarifes i tot el que estigui relacionat amb el compliment de la legalitat. D'aquesta manera, va indicar que és un sistema de "cicle tancat" que, segons la seva opinió, "no funciona" i, per aquesta raó, va considerar que cal modificar mitjançant un acord entre el Consell i el Govern, amb la finalitat que "s'unifiquin" les competències de gestió, inspecció, control i sanció.