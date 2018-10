El Govern detalla que el plus d'insularitat ha d'ajustar-se a les "característiques pròpies" de Balears i Canàries

Actualizado 10/12/2008 19:15:49 CET

L'executiu central va subratllar avui que en relació amb l'equiparació del plus d'insularitat dels funcionaris de Balears amb els de les Canàries el complement salarial per residir en cada regió han d'ajustar-se a les seves "característiques pròpies" de cada arxipèlag per ajustar-se a la realitat de cada comunitat.

Així es va pronunciar l'executiu en resposta a la pregunta parlamentària realitzada pel senador d'Entesa Catalana de Progres, Josep María Esquerda i Segués, qui va sol·licitar informació sobre els plans de l'executiu en relació amb l'equiparació del plus d'insularitat entre els treballadors al sector públic a Balears i Canàries.

El Govern espanyol detalla que la indemnització per residència és una retribució complementària de caràcter compensatori, que es desprèn de les especials característiques de determinats territoris. Per aquesta raó, l'executiu precisa que s'estableixen en els funcionaris amb residència als territoris no peninsulars, és a dir, els arxipèlags canari i balear així com en les ciutats autònomes de Ceuta-Melilla.

"No són equiparables les circumstàncies i condicions de les Ciutats de Ceuta-Melilla amb les de les illes Canàries ni les d'aquestes amb les existents a Balears, ni per raó de la distància ni per les possibilitats de comunicació amb la Península", exposa el Govern.

"Tampoc -prossegueix la resposta parlamentària- ha de constituir un objectiu en si mateix l'equiparació de les esmentades quanties corresponents a les Illes Balears amb les de l'arxipèlag Canari, mentre els dos arxipèlags mantinguin característiques pròpies, ja que el règim d'indemnitzacions ha d'ajustar-se a la realitat de cadascun d'ells".

Finalment, el Govern detalla al senador d'Entesa que sobre la possible equiparació de les quanties en el personal destinat a Balears amb el de les Canàries, "cal tenir en compte" que la indemnització per residència "s'ha mantingut al llarg dels anys" per les "circumstàncies peculiars de cada zona", basades en la localització geogràfica que pressuposa una "major dificultat de mobilitat" que fa menys atractius aquests destins per als treballadors.