El Govern sanciona amb una multa de 14.200 euros Viatges Iberia per publicitat enganyosa

Actualizado 31/3/2008 14:50:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El Govern ha sancionat Viatges Iberia amb una multa de 14.200 euros després de tenir constància de sendes denúncies interposades per l'Associació de defensa dels consumidors, Facua, per publicitat enganyosa en els seus paquets de vacances.

Segons ha informat Facua en un comunicat, Viatges Iberia va ser objecte de quatre denúncies entre gener i febrer del 2007, per anunciar els seus paquets de vacances indicant preus inferiors als reals. Les irregularitats consisteixen en mostrar ofertes enganyoses, a les quals segons s'indica en una tipografia "diminuta" cal sumar diversos conceptes, quantia dels quals ni es detalla, amb textos com "increment de carburant, taxes, propines i despeses de gestió no inclosos".

Facua lamenta la "reduïda" quantia de les multes imposades per la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum, que sumen 14.200 euros. L'associació adverteix que difícilment s'acabarà amb aquest tipus de pràctiques si les sancions no són "contundents i exemplaritzants". En aquest sentit, assenyala que Viatges Iberia continua avui cometent les mateixes irregularitats en la seva publicitat.

Les actuacions contra Viatges Iberia formen part d'una bateria de denúncies contra vint-i-quatre agències i companyies aèries presentades per Facua el 2007 davant les autoritats de Consum de les comunitats autònomes on tenen la seva seu social, concretament Balears, Catalunya, Madrid i El País Basc.

Les reclamacions també van ser dirigides a l'Institut Nacional del Consum, que va rebutjar emprendre actuacions argumentant una suposada falta de competències.