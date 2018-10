El Govern xifra en un 23,33% el seguiment de la vaga dels funcionaris de Justícia a Balears

Actualizado 31/3/2008 20:22:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El Govern va xifrar avui el seguiment de la vaga de funcionaris de l'Administració de Justícia a Balears en un 23,33%, mentre que a nivell nacional, va situar l'atur en el 36 per cent, de manera que les dades de les Illes superen a la mitjana espanyola en 13 punts.

Per Comunitats Autònomes, segons les dades del Govern, Castella-la Manxa va enregistrar un atur del 29,08%; Castella i Lleó, un 34,06%; Ceuta, un 27,41%; Extremadura, un 41,76 per cent; la Rioja, un 43,88; Madrid, un 34,56; Melilla, un 0,63; Múrcia, un 46,67 i el Principat d'Astúries un 51,41 per cent.

Els funcionaris exigeixen una homologació salarial entre els òrgans de l'Administració judicial que no està transferida i aquells que depenen de les comunitats autònomes on tenen competències.

Els representants sindicals denuncien que les diferències salarials entre els treballadors que depenen directament del Ministeri i els que es troben en òrgans amb competència de les comunitats autònomes pot arribar a 200 euros mensuals, el que suposa quantitats de 2.400 euros menys per any pels treballadors dels serveis no transferits.

Els funcionaris de justícia van començar el 4 de febrer la vaga indefinida per denunciar la discriminació salarial a la qual està exposat el col·lectiu, respecte la resta de treballadors destinats a les regions que sí compten amb aquesta disciplina transferida.

Els treballadors de l'administració de justícia --representats per CCOO, CSI-CSIF, UGT i STAG-- destinats a Balears, Astúries, la Rioja, Castella-Lleó, Castella La-Manxa, Múrcia, Extremadura, Ceuta-Melilla consideren que es troben en una situació de "discriminació salarial" respecte les Comunitats d'Andalusia, Madrid, El País Basc, Catalunya, Galícia, Navarra, Canàries, competents en matèria de Justícia.

Així, els funcionaris de Balears demanen un augment del complement fins arribar a un mínim de 400 euros al mes de la retribució, --actualment només es perceben 200 euros-- i equiparar-lo així a la resta de Comunitats Autònomes Transferides.