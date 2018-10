Les empreses afectades pel temporal no percebran ajudes de l'Estat si prèviament ja han cobrat del Consorci

Actualizado 31/3/2008 21:38:51 CET

Asima expressa "sorpresa, perplexitat i decepció" perquè les empreses "esperaven cobrar de l'Estat"

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

Els establiments industrials, comercials i de serveis de les Balears que es van veure afectats pel fort temporal que va assolar Mallorca el mes d'octubre passat no percebran les ajudes de l'Estat regulades en el Reial decret 477/2007, en atenció a situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, el qual estipula que es concedirà fins a un màxim de 8.000 euros a cada empresa o societat afectada.

Segons l'esmentat decret, les ajudes es destinaran a la reconstrucció dels edificis i instal·lacions que hagin patit desperfectes i per al seu cobrament serà "imprescindible" que el titular de l'establiment tingui un contracte de pòlissa d'assegurances en vigor i que el dany produït "no estigui inclòs en la cobertura ordinària de la pòlissa".

Això significa que totes les empreses que prèviament hagin cobrat del Consorci de Compensació d'Assegurances, que ja ha abonat més del 70 % dels pagaments, no percebran les ajudes de l'Estat. Així ho va explicar en declaracions a Europa Press el director gerent d'Asima, Alejandro Sáenz, qui va manifestar la seva "sorpresa, perplexitat i decepció" després que la Direcció General de Protecció Civil li comuniqués avui que "les empreses afectades de les illes no cobraran les ajudes".

Segons Sáenz, això contradiu "totalment" el que es va dir a la reunió en Delegació de Govern a la qual van acudir representants d'Asima, Pimem i Caeb i en què el delegat, Ramón Socías, va assegurar que en virtut del Reial decret les empreses industrials afectades percebrien una part de les ajudes.

En aquest sentit, Sáenz va criticar que "no s'hagi informat abans" de la puntualització que recull l'esmentat decret, relativa que per beneficiar-se de la subvenció "el dany deuria haver-se produït per algun risc no previst en la pòlissa".

Des d'Asima, lamenten que des d'un principi es digués que aquestes ajudes anaven a fer-se efectives, el que va portar a molts empresaris a tramitar els formularis i ara mateix "estan en espera d'una resposta" de l'Estat. Si bé els empresaris dels polígons afectats estan "satisfets" amb el pagament que està realitzant el Consorci, que ja ha abonat més de 20 milions d'euros, resulta decebedor que "després de sis mesos del temporal tinguem coneixement que no percebrem les ajudes que va aprovar el Govern", va subratllar.

Sobre aquesta qüestió, fonts de Delegació de Govern van informar a Europa Press que el Consorci de Compensació d'Assegurances és un organisme públic, de manera que ara mateix "l'Estat ja s'està fent càrrec del pagament dels danys ocasionats per la tempesta".

Així, van assenyalar que "si el Consorci abona unes quantitats perquè els empresaris puguin sufragar els danys, resulta lògic que les ajudes de l'Estat vagin dirigides a altres beneficiaris". Així i tot, les mateixes fonts van destacar que "caldrà mirar amb major detall el Reial decret per determinar que això és així". En qualsevol cas, van concloure, "l'Estat és el que paga".