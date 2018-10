L'Ib-Salut anuncia la licitació d'un concurs per dotar d'infraestructures a l'oficina de Tecnologies

Actualizado 31/3/2008 15:05:03 CET

MADRID, 31 de març (EUROPA PRESS)

El Servei de Salut de les Illes Balears ha anunciat avui la licitació d'un concurs públic per la provisió d'infraestructura i assistència tècnica per l'oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'Ib-Salut, amb un pressupost base estimat de 499.518 euros.

Així ho detalla avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en què s'explica que el termini límit d'execució del projecte --que es realitzarà per adjudicació-- es farà des de la formalització del contracte fins el dia 15 de desembre del 2008.

Per a l'adjudicació de l'esmentat concurs es requeriran uns criteris de solvència econòmica i financera així com tècnica i professional específics, i les entitats necessitades tindran com termini per presentar la documentació 52 dies des de l'enviament de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Altres de les condicions recollides a l'anunci és l'obligació del licitador de mantenir la seva oferta peL concurs durant un mínim de tres mesos i s'habilitarà una garantia provisional en el mateix de 9.990 euros.