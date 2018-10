La meitat dels joves de Balears elegirà els seus estudis universitaris per vocació, segons un estudi

Actualizado 31/3/2008 20:56:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El 50 per cent dels estudiants de batxillerat de les Balears que desitja cursar estudis universitaris elegirà la seva carrera per vocació, mentre que el 27% l'escollirà a partir de les sortides professionals i el 8% per la quantitat de diners que guanyarà una vegada finalitzats els estudis superiors, segons un estudi realitzat pels joves que van acudir a la Fira d'Universitats, 'Unitour'.

L'informe, realitzat entre una mostra dels prop de 17.000 joves que van acudir a alguna de les seus de celebració d'Unitour organitzada per Cercle Formació durant els mesos de novembre a febrer del 2008, constata que la vocació és el motiu principal que impulsa a elegir carrera a onze de les 12 ciutats en les quals s'ha celebrat la fira.

Així, a Màlaga, el 60% es decanta per aquesta opció; seguida d'Oviedo (51%); Bilbao (50%); Sevilla (48 percent); A Corunya (45); Saragossa (44); Madrid i Las Palmas (40); Tenerife (39); i València (35 per cent).

Alhora, el 28 per cent dels joves enquestats escollirà la seva carrera basant-se en les sortides professionals que li ofereixi. En aquest sentit, Valladolid és l'única província espanyola -seu de celebració de la fira- en què es prefereixen les sortides professionals (el 41% dels enquestats l'escull com primera opció), davant la pròpia vocació (35%).

D'altra banda, un 11% dels estudiants valorarà prèviament els diners que pugui guanyar en la seva futura professió abans d'elegir-la. Les ciutats en les quals més pesen els motius econòmics són Bilbao, on el 19% dels joves tindrà en compte el seu posterior salari. Per contra, A Corunya és la ciutat on menys els preocupen les seves condicions salarials, ja que només un dos per cent dels enquestats elegirà la seva carrera per aquest motiu.

BIOSANITÀRIES, PUBLICITAT, MAGISTERI, ECONOMIA I ENGINYERIA

Segons l'estudi de Cercle Formació, el 17% dels joves enquestats durant 'Unitour' desenvoluparà la seva carrera professional en l'àmbit biosanitari, com és el cas dels estudiants d'Oviedo (22%), Madrid (16%), Corunya (19%), Tenerife (25), Mallorca i Saragossa (18), Màlaga (20) i Sevilla (17 per cent).

Per la seva banda, el 13 per cent dels enquestats elegirà una professió relacionada amb la Publicitat o el Màrqueting, com els joves de Saragossa (21%), A Corunya (19%), Las Palmas (17%) i Madrid. A més, Magisteri i Economia- Banca són les àrees preferides pel 12%, i Enginyeria, per un onze per cent, entre els quals destaquen els estudiants de Bilbao.

Pel que fa al lloc en el qual desitgen cursar els seus estudis universitaris, el 56% dels enquestats estudiarà en la seva pròpia comunitat, sent els més "casolans" els joves de Madrid (78%) i València (70%). Per la seva, el 14 per cent dels assistents enquestats s'atreviria a estudiar a l'estranger.

Així, destaca Saragossa com ciutat aventurera per excel·lència ja que un 25% dels saragossans enquestats estarien disposats a embarcar-se en una aventura internacional. Per la seva part, els més reticents són els valencians, ja que només un dos per cent dels joves d'aquesta província cursaria els seus estudis universitaris fora d'Espanya.

Segons els socis directors de Cercle Formació, Alberto Álvarez, Alberto González i Rafael Rodríguez Alberola, aquesta segona edició d'Unitour ha servit per "orientar" els joves en l'elecció de la seva carrera, "ajudant-los a disposar de tota la informació necessària perquè la decisió sobre la seva nova etapa educativa i, després, professional, sigui un poc més senzilla".