Thomàs defensa que el personal de l'Hospital General estava "perfectament informat" del tancament dels quiròfans

Actualizado 31/3/2008 17:30:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, va defensar avui que el personal sanitari de l'Hospital General de Palma estava "perfectament informat" de l'anunci del tancament dels quiròfans abans que fos publicat per la premsa, pel que va assegurar no entendre les "suspicàcies" mostrades pels metges.

Així ho va manifestar en roda de premsa de presentació d'una campanya per a la racionalització del consum de fàrmacs, en què va justificar que la decisió adoptada per Gestió Sanitària de Mallorca (Gesma) respon a la necessitat d'"atendre a les necessitats col·lectives dels ciutadans", i va incidir que els sanitaris de l'hospital tenen obertes "totes les vies de comunicació".

Per aquesta raó, va assegurar que no comprendria que es produïssin mobilitzacions els pròxims 7 i 14 d'abril, tal com preveuen els sindicats amb representació al comitè d'empresa del centre hospitalari. Segons va recordar, Gesma està elaborant un pla estratègic dirigit a reorientar els seus serveis, de manera que s'incrementin els recursos sociosanitaris de Mallorca, dels quals existeixen unes "carències greus".

Tal com va apuntar, cal adequar aquests serveis a determinats processos assistencials, a l'asseverar que l'esperança de vida cada vegada és més gran -entorn dels 83 anys-, de manera que les persones grans de 65 anys amb malalties cròniques és més gran, de manera que "cal procurar espais concrets on se'ls atengui sense necessitat de rebre assistència en hospitals d'aguts com Son Dureta".

En aquest sentit, va recalcar que la reconversió de l'Hospital General permetrà incrementar el nombre de llits per a mitjana i llarga estada i augmentar els recursos de salut mental. "Es tracta d'un procés que no està tancat però que possibilitarà reorientar els serveis de [Gesma]", va agregar Thomàs. La pretensió de l'empresa pública és reconvertir-lo en un hospital sociosanitari sense activitat quirúrgica.

Les intervencions quirúrgiques portades a terme al centre constituïen un suport a altres hospitals com el de Manacor, on s'estaven executant obres per a l'adequació dels seus quiròfans. "Ara ja estan arreglats, de manera que el fet lògic és que els pacients torni a Manacor per ser operats", va assenyalar.

Alhora, Thomàs va apuntar que també s'ha implantat un dispositiu de cirurgia més gran ambulatòria a l'Hospital Verge de Lluc, que juntament amb l'obertura de l'Hospital d'Inca permetran donar cobertura als pacients que eren derivats al General.