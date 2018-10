La titular del Jutjat de Violència de Gènere de Maó lamenta la falta d'un torn d'ofici específic per a les víctimes

Actualizado 31/3/2008 19:10:48 CET

MENORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

La magistrada titular del Jutjat contra la violència de gènere de Maó, Clara Besa, ha reconegut avui un cert dèficit en l'assistència que s'atorga a les víctimes per no disposar d'un torn específic per afrontar aquests casos. La causa d'aquesta deficiència la va atribuir a la "falta de dotació o de mitjans materials suficients".

Ara mateix, aquesta assistència jurídica es cobreix amb el torn d'ofici. Besa va argumentar que el Col·legi d'Advocats "realitza un important esforç" perquè se li designi a la víctima un lletrat de la manera "més ràpida possible".

De totes maneres, la jutge va lamentar que no es compti amb un sistema assistencial preestablert abans que s'iniciï la denúncia per violència de gènere.

Besa va realitzar aquestes declaracions durant la primera ponència del Curs Descentralitzat sobre la Prevenció de la Violència de Gènere que se celebra avui i demà a la biblioteca pública de Maó.

Els encarregats de presentar el curs van ser el delegat del Govern Espanyol a Menorca Javier Tejero i el coordinador del Centre d'estudis superiors de la funció Pública de l'INAP, Carlos Gómez.

Durant la seva intervenció, Gómez va destacar que a diferència d'altres cursos "en aquest cas també comptem entre els assistents amb representants de les policies locals". Una participació que "demostra l'especial importància" d'aquesta matèria a l'illa.

Per la seva part, Tejero va recordar que a Menorca "tenim més de 50 ordres de protecció" i que cada setmana "es deté, de mitjana, a dues persones per violència de gènere".

Amb aquestes xifres el delegat del Govern espanyol va posar èmfasi en el fet que la "política" de la Direcció Insular és la de no donar informació puntual sobre aquests casos. Tejero va apuntar que "s'ha comprovat" que, tal com succeeix en el cas dels suïcidis, si es publiciten les agressions es pot produir "un efecte dominó".

Organitzat per l'Institut Nacional de l'Administració Pública (INAP), la de Menorca és la segona trobada d'aquestes característiques que es celebra a tot l'estat durant aquest any. Intervenen experts d'àmbits jurídics, policials, sanitaris, psicosocials i dels mitjans de comunicació.

Entre els ponents destaquen la responsable de la direcció General de Menors del Govern, Victòria Autonell i la cap d'àrea de la Delegació Especial del Govern contra la Violència sobre la Dona, María José Martín Bernabé.