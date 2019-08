Afectación mínima en Andorra de la huelga de los trabajadores de Alsina Graells

Publicado 01/08/2019 17:17:44 CET

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La huelga que han iniciado este jueves los conductores de los autobuses de Alsina Graells, empresa integrada a Alsa desde 2009, ha tenido muy poca afectación en Andorra y la jornada se está desarrollando sin incidencias en la Estación Nacional de Autobuses.

El director de la estación, Jaume Vidal, ha explicado a Europa Press que los servicios mínimos han funcionado correctamente: han habido cuatro salidas desde Andorra hacia Barcelona --algunas con paradas intermedias en localidades del norte y del centro de Catalunya--, y han llegado cinco, cuatro procedentes de Barcelona y un autobús de Lleida.

En una jornada normal salen del país once autobuses y llegan doce, pero a pesar de ello los que sí que han operado tampoco se han llenado.

En la Estación Nacional de Autobuses hay dos compañías más que hacen la línea regular de Barcelona, situación que ha reducido al mínimo la afectación ya que se ha producido un traslado de pasajeros hasta estas segundas, ha informado Vidal.

Los clientes que más han sufrido la huelga son los que se desplazan o vienen de pueblos pequeños de Catalunya, ya que Alsa es la única compañía que los conecta en su línea Andorra-Barcelona.

La Generalitat ha establecido servicios mínimos del 40% en horas punta, y del 20% para el resto de la jornada.

La huelga se prolongará también el viernes, con el mismo número de autobuses para los servicios mínimos, y el sábado, con una "pequeña variación" del servicio a la baja, ha detallado Vidal.

En total, el director de la infraestructura ha calculado que unas 100 personas se verán afectadas de alguna manera por la reivindicación laboral.

150 TRABAJADORES EN HUELGA

La huelga, que se ha notado más en territorio catalán, ha sido convocada por 150 trabajadores, que protestan por la decisión de Alsa de no abonar los complementos salariales reconocidos en su convenio.

No descartan nuevas movilizaciones si la empresa no cambia de actitud y no acepta iniciar un proceso de negociación.