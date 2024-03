Andorra acogerá la segunda edición del festival Clàssicand con las hermanas Labèque (piano) encabezando el cartel

El festival de artes clásicas y escénicas tendrá lugar entre los días 25 de mayo y 9 de junio de 2024

Andorra acogerá la segunda edición del festival Clàssicand del 25 de mayo al 9 de junio de 2024, un certamen multidisciplinario que contará con la participación de las hermanas Katia y Marielle Labèque, dúo de piano, junto a otros artistas nacionales e internacionales de la música clásica, la danza y las artes escénicas.

El objetivo de este certamen es "ofrecer una propuesta cultural de nivel que puedan disfrutar tanto las personas del país como los turistas y posicionar a Andorra como referente cultural internacional", según ha destacado el ministro de Turismo y Comercio, Jordi Torres, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este sábado en el Ministerio de Cultura, en Encamp (Andorra).

Además, según ha señalado Torres, esta propuesta "complementa" la oferta durante los meses de temporada baja y brinda a los visitantes un incentivo para extender su estancia más allá de la estadía promedio de tres noches en Andorra. "Nos interesa que los turistas aquí tengan experiencias diferentes y eliminar clichés", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha destacado tanto los lugares al aire libre y los emblemáticos espacios elegidos para albergar los conciertos del festival, como el enfoque accesible del evento. "Si no hacemos la cultura accesible, siempre asistirá el mismo público y Clàssicand va en esa línea", ha explicado.

El director de Clàssicand, Joan Anton Rechi, encargado de presentar el cartel de Clàssicand, ha destacado el nivel del certamen de este año, que contará con actuaciones "bastante únicas". "Algunas son tan únicas que solo se van a hacer en Andorra; otras, que están a punto de estrenarse, se verán aquí por primera vez", ha explicado.

Rechi también ha hecho hincapié en la importancia de contar con artistas andorranos junto a artistas internacionales en el festival y ha resaltado la importancia de crear sinergias con la cultura y los músicos andorranos.

PASIÓN VEGA INAUGURARÁ UN FESTIVAL MARCADO POR EL CINE

La cantante española Pasión Vega será la encargada de dar el pistoletazo de salida el 25 de mayo con un concierto en los jardines de Ràdio Andorra, donde interpretará canciones de películas del director de cine español Pedro Almodóvar.

La siguiente propuesta será el viernes 31 de mayo, cuando la orquesta Vespres d'Arnadí representará II Trionfo del Tempo e del Disinganno de G.F. Händel en la plaza del Consell General.

El sábado 1 de junio será el turno de las hermanas Labèque con su versión para dos pianos de la obra Trilogía Cocteau de Philip Glass, en el Auditori Nacional d'Andorra.

El domingo 2 de junio, la orquestra Franz Schubert ofrecerá el concierto Star Wars y las mejores bandas sonoras del compositor de música John Williams en el aparcamiento de Santa Coloma. El mismo domingo al mediodía, en la iglesia de Sant Martí de la Cortinada, las andorranas Carolina Bartomeu (violonchelo) y Míriam Manubens (piano) representarán Armonías del siglo XIX: tributo a Gabriel Fauré y sucesores -ambos conciertos serán gratuitos-.

Al día siguiente, el barítono Benjamin Appl ofrecerá un recital de su obra Forbbiden Fruit en un espacio inédito: la Sala dels passos perduts de La Casa de la Vall.

La danza tomará protagonismo el viernes 7 de junio, con el espectáculo On the Nature of Rabbits, de la compañía Stockholm 59° North, en el aparcamiento de Santa Coloma. Al día siguiente por la noche, el actor francés Lambert Wilson y el arpista Xavier de Maistre interpretarán textos de Edgar Allan Poe en el Auditori Nacional d'Andorra. También se prevé que pueda actuar en el festival el ganador de este año de Andorra Sax Fest.

JOYCE DIDONATO PRESENTA LA SEGUNDA EDICIÓN DE CLÀSSICAND

La presentación de esta edición del festival ha contado con la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, que, junto al pianista Craig Terry, han ofrecido un concierto gratuito en el Auditori Nacional d'Andorra en Ordino, este sábado 2 de marzo.

En esta edición, Clàssicand, organizada por Andorra Turisme, respaldada por el Gobierno de Andorra y los municipios de Andorra la Vella y Ordino, y patrocinada por MoraBanc y Creand Crèdit Andorrà, ha querido aportar parte de su recaudación a una causa benéfica.

Por este motivo, el día de clausura, El Petit Liceu hará dos representaciones de la obra Miralls y el precio de la entrada (10 euros) se destinará a la tienda solidaria de Cruz Roja. El festival se cerrará con Clàssic-End, un espectáculo gratuito y abierto al público donde el agua y las luces de las fuentes de la rotonda de Andorra la Vella se fusionarán con la música de ONCA.

Los conciertos se llevarán a cabo en las parroquias (municipios) de Andorra la Vella y Ordino, que han colaborado para consolidar varias propuestas de música clásica en un único festival. Este año, a los jardines de Ràdio Andorra y la plaza del Consell General, se suman el aparcamiento de Santa Coloma o la Sala dels Passos Perduts de La Casa de la Vall.

Todos los espectáculos -excepto los gratuitos y el benéfico- tendrán un precio de 30 euros, con la posibilidad de comprar un abono para asistir a cinco actuaciones por 120 euros (quedan excluidos el espectáculo benéfico de El Petit Liceu y el recital de Benjamin Appl).

Por su parte, el sector turístico gozará de precios preferentes para poder ofrecer paquetes de alojamiento y actuación a sus clientes. Las entradas se podrán adquirir a partir del martes cinco de marzo en la web*www.classicand.com, así como en las oficinas de Turismo de Andorra la Vella y Ordino.