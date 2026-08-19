Andorra actualiza la legislación animal con nuevas garantías de protección y bienestar

El ministro de Medio Ambiente, Guillem Casal, y el director del departamento de Agricultura, Josep Casals, en la rueda de prensa para presentar la nueva ley. - SFGA / CESTEVE

El proyecto de ley incluye la regulación de la custodia compartida de las mascotas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de ley de protección y bienestar animal que moderniza la legislación vigente y refuerza los derechos y la protección de los animales en el Principado.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, el nuevo texto refuerza los derechos y el bienestar de los animales, promueve una convivencia responsable y dota al país de más herramientas para prevenir y sancionar conductas que les puedan perjudicar.

Entre las novedades destacadas prevé el establecimiento, por vía reglamentaria, de una lista positiva de las especies de animales de renta y de fauna no autóctona que se podrán tener como animales de compañía.

Por primera vez, la legislación incorpora una regulación específica de las colonias de gatos comunitarios y se establece el método CER (captura, esterilización y retorno) como sistema preferente para el control poblacional, además de fijar un modelo de gestión compartida entre el Gobierno y los comuns (ayuntamientos).

El texto también incorpora nuevas prohibiciones destinadas a reforzar la protección animal, como la venta de animales de compañía a través de Internet, la cría reiterada con finalidades comerciales por parte de particulares, el uso de animales como reclamo comercial en establecimientos y la comercialización de dispositivos de adiestramiento que puedan causar dolor, sufrimiento o angustia a los animales.

Además, se incrementan las responsabilidades de las personas propietarias o tutoras de los animales de compañía, que deberán garantizar su correcta identificación y registro, la atención sanitaria necesaria y unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades.

También responderán por los daños que los animales puedan ocasionar a otros animales, a las explotaciones agrícolas y ganaderas o a la fauna salvaje.

NUEVOS ORGANISMOS

El proyecto de ley incluye la creación de dos nuevos órganos: la Comisión Nacional de Protección y Bienestar Animal, y el Comité Técnico de Protección y Bienestar Animal que actuará como órgano asesor.

Otra novedad destacada es la incorporación, mediante una modificación de la Ley calificada de la persona y la familia, de un procedimiento específico para determinar la custodia de los animales de compañía en casos de separación o divorcio, priorizando siempre el bienestar animal.

Finalmente, el texto endurece de forma significativa el régimen sancionador y las multas aplicables estarán en un rango de entre los 150 y los 15.000 euros, en función de si la infracción es leve, grave o muy grave.