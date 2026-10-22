Andorra, España y Portugal ultiman el convenio para el reconocimiento de títulos universitarios

Bardina durante su participación en la reunión ministerial en Alicante. - GOVERN D'ANDORRA

Bardina participa en la IV Reunión de ministros de Educación Superior Iberoamericana

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

Andorra, España y Portugal han acordado culminar los trabajos técnicos para poder firmar "próximamente" el Convenio Ibérico de Reconocimiento Automático de Titulaciones de Educación Superior.

Lo ha informado el Gobierno en un comunicado después de la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de Educación y Universidades, Josep Anton Bardina, con sus homólogos de España y Portugal, de forma paralela a su participación en la IV Reunión de ministros y altas autoridades de Educación Superior Iberoamericana celebrada en Alicante (España).

El acuerdo, actualmente en la fase final de redacción, permitirá facilitar el reconocimiento de las titulaciones entre los tres países y favorecerá la movilidad de los titulados tanto para continuar sus estudios como para incorporarse al mercado laboral de cualquiera de los tres países.

UN PASO ADELANTE

Según el ejecutivo, el convenio supondrá un paso adelante en la integración académica y profesional del espacio ibérico y abrirá nuevas oportunidades a los estudiantes y graduados andorranos.

Precisamente, durante la reunión ministerial, Bardina ha defendido la necesidad de continuar dando pasos para facilitar la movilidad académica y el reconocimiento de los estudios entre países, una cuestión de especial interés para Andorra, ya que una parte importante de los estudiantes universitarios del país cursan su formación en el extranjero.

EUROPA E IBEROAMÉRICA

También ha destacado la aportación que el Principado puede hacer a la comunidad iberoamericana gracias a su doble pertenencia al Espacio Europeo de Educación Superior y al Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

Esta posición "singular" permite a Andorra contribuir al acercamiento entre sistemas educativos, compartir buenas prácticas y fomentar instrumentos que favorezcan la circulación del talento y del conocimiento.