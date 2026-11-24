Una gasolinera de Andorra - EUROPA PRESS

La medida busca hacer frente al incremento de los precios de los carburantes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha decidido mantener para el mes de diciembre el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y de 15 céntimos por litro de gasóleo.

Así lo ha informado el ejecutivo este martes en un comunicado, después de acordar la modificación de la última ley de medidas temporales para hacer frente al fuerte incremento de los precios de los hidrocarburos y que permite dar continuidad a las rebajas de los precios de los carburantes.

Con esta medida el Gobierno da continuidad a las actuaciones aplicadas en los últimos meses, con el objetivo de defender el poder adquisitivo de la ciudadanía y preservar la competitividad de Andorra ante el encarecimiento de los carburantes.

DEVOLUCIONES PARCIALES

Igual que en los últimos meses, la modificación de la ley aprobada este martes permitirá habilitar las devoluciones parciales del impuesto especial sobre los hidrocarburos vendidos durante este período.

En este sentido, el mecanismo de devolución parcial del impuesto especial, junto con el esfuerzo de los operadores privados, ha permitido aplicar las nuevas reducciones en el precio de los carburantes.

CONDICIONES COMPETITIVAS

La actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno para minimizar el impacto del aumento de los costes energéticos sobre la ciudadanía y el tejido económico, a la vez que garantiza que Andorra mantiene unas condiciones competitivas respecto a los países del entorno.

El Gobierno asegura que continuará haciendo un seguimiento "permanente" de la evolución de los precios de los carburantes y adoptará, si es necesario, nuevas medidas para continuar protegiendo los objetivos de competitividad y defensa del poder económico de los hogares del país.