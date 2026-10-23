Andorra y Suiza comparten experiencias sobre sus relaciones con la Unión Europea

El jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, recibe al vicepresidente del Consejo Federal suizo, consejero federal y jede del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis - GOVERN D'ANDORRA

El vicepresidente del Consejo Federal suizo, Ignazio Cassis, visita el Principado

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha recibido este viernes al vicepresidente del Consejo Federal suizo, consejero federal y jede del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, en un encuentro para reforzar "el diálogo bilateral" y para abordar retos compartidos en las relaciones con la Unión Euroepa (UE).

En un comunicado, el gobierno andorrano ha explicado que Cassis también ha celebrado una reunión de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, en una visita que "da continuidad a más de tres décadas de relaciones diplomáticas" entre ambos países, establecidas el 6 de septiembre de 1995.

Tor ha afirmado que los dos países tienen modelos de relación diferentes con la UE, pero que comparten la voluntad de disponer de marcos "sólidos, estables y previsibles" para favorecer la prosperidad y la competitividad, a la vez que preservan las especificidades de cada país.

La reunión ha servido para compartir puntos de vista sobre los procesos para profundizar las relaciones con la UE, en un momento especialmente relevante para Andorra después de la firma el pasado 19 de octubre del acuerdo de asociación con la UE.

Tor ha destacado que el Principado y Suiza se encuentran en un momento relativamente similar, disponiendo de acuerdos negociados y firmados con la UE, y en espera de ser sometidos al escrutinio de la ciudadanía mediante referéndum.

La ministra ha insistido en que Europa es su "espacio natural de cooperación y prosperidad" y considera que, en un contexto de transformación, los Estados deben dotarse de instrumentos que aporten estabilidad y seguridad a los ciudadanos y a las empresas.

También ha remarcado la importancia de que la evolución de estas relaciones se fundamente en la legitimidad democrática y en una ciudadanía informada.

VISIÓN SUIZA

Por su parte, Cassis ha calificado su visita de "histórica", por ser el primer representante de un gobierno suizo que visita Andorra, y se ha mostrado muy honrado por ello.

En referencia a la relación entre Suiza y la UE, ha explicado que también es motivo de debate "intenso" en su país, pero que se deben tener presentes las ventajas que conlleva para pequeños países formar parte del gran entorno europeo.

Finalmente, las dos partes han señalado que comparten una "firme defensa" de la paz, el multilateralismo, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como una concepción de la neutralidad activa basada en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.