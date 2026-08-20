Andorra la Vella impulsará un pacto entre comuns para reforzar la prevención de incendios

Imagen de los trabajos de construcción de un cortafuegos en el bosque de Solobre. - COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

La corporación busca desarrollar una estrategia conjunta de gestión y mejora de los bosques

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El comú de Andorra la Vella propondrá al resto de comuns impulsar un pacto para desarrollar una estrategia conjunta de gestión y mejora de los bosques del país que refuerce la prevención de los incendios forestales.

El cónsul mayor de Andorra la Vella, Sergi González, ha explicado que la voluntad es abrir el debate y empezar a trabajar conjuntamente para avanzar hacia una gestión forestal "más coordinada a escala nacional", informa la corporación a través de un comunicado.

La iniciativa toma como punto de partida los trabajos que el comú de la capital está llevando a cabo en el bosque de Solobre, donde se ejecuta la primera fase de un camino forestal que servirá como cortafuegos.

González ha insistido en que los bosques "no entienden de límites territoriales", por lo que considera que se debe trabajar conjuntamente para prevenir riesgos y estar más preparados ante los efectos del cambio climático.

La propuesta se pondrá sobre la mesa en la próxima reunión de cónsules, el encuentro bimensual que celebran los mandatarios locales andorranos de forma rotatoria por todas las parroquias, que está prevista que se celebre en septiembre en Andorra la Vella.

En relación con el cortafuegos de Solobre, González ha indicado que la primera fase, que comprende los primeros 340 metros del nuevo camino forestal y supone una inversión de 376.006,67 euros, ya encara la recta final y la previsión es completarla en los próximos dos meses.

En paralelo, el comú ya ha sacado a concurso la segunda fase del proyecto, presupuestada en 700.000 euros, y que permitirá disponer de un camino que superará los 1,3 kilómetros de recorrido.