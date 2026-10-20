España califica de "hito histórico" el acuerdo de asociación entre Andorra y la UE

Xavier Espot, Imma Tor y Carles Pérez-Desoy durante el acto de la fiesta nacional de España - EUROPA PRESS

El embajador español celebra la firma del convenio durante la celebración de la fiesta nacional

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

El embajador de España en Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha calificado de "hito histórico" la firma del acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea.

Así ha manifestado este martes durante el discurso que ha pronunciado con motivo de la celebración de la fiesta nacional de España en el Principado y en la que ha aprovechado para felicitar al actual jefe de Gobierno, Xavier Espot, y a sus predecesores por "el éxito" conseguido.

El embajador ha recordado que España "ha apoyado y acompañado" al Principado en el proceso recorrido durante 11 años y ha asegurado que continuará haciéndolo para que Andorra refuerce su encaje con el proyecto europeo, si bien ha admitido que la última palabra la tendrán los andorranos, que deberán votar el acuerdo en referéndum.

Desde su punto de vista, es un "momento histórico" que debe consolidar la integración de Andorra con la Unión Europea, ampliando las ventajas del mercado interior y contribuyendo al bienestar de los ciudadanos.

Pérez-Desoy, que en más de una ocasión ha citado las palabras pronunciadas por el ministro José Manuel Albares en su reciente visita al Principado, ha destacado los valores de democracia y dignidad que proclama Europa en un mundo en que la confrontación y la intolerancia están más presentes.

Según el embajador, Europa representa la paz, la cooperación y el progreso compartido, valores que también promueve y representa Andorra, y ha llamado a reforzar la unión en un momento en que se quieren romper puentes e imponer la ley del más fuerte: "Europa nos protege porque juntos somos más fuertes".

Finalmente, ha asegurado que Andorra es una parte inseparable de Europa por su historia, su sociedad y su economía, por lo que considera que la integración progresiva de Andorra a la UE es "la evolución natural de lo que ya es una realidad".

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Por otra parte, también ha destacado el compromiso de Andorra con la Comunidad Iberoamericana y se ha mostrado de acuerdo con Albares al considerar que es necesario seguir fortaleciendo los vínculos tradicionales caracterizados por la "proximidad, la colaboración y el entendimiento mutuo".

Pérez-Desoy ha afirmado que se quiere una frontera que sea "un espacio de integración más avanzado", favoreciendo una cooperación más estrecha en ámbitos como la economía, las infraestructuras de movilidad, la educación, la sanidad, la protección civil y el medio ambiente.

También ha recordado la creación de un grupo de trabajo conjunto para avanzar hacia una política migratoria "sostenible" y ha puesto en valor la celebración de las segundas Jornadas de Cooperación Transfronteriza que empiezan este miércoles y la creación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial.