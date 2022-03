Barcelona y Hammersmith & Fulham en Londres colaboran para mejorar sus distritos tecnológicos

El pacto busca incrementar las inversiones extranjeras en las compañías europeas, especialmente a las de bio y salud

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad local en el oeste de Londres Hammersmith & Fulham (H&F) han establecido un acuerdo de colaboración para impulsar sus modelos de innovación y el crecimiento económico "inclusivo y sostenible", especialmente en sus distritos tecnológicos: el 22@ y el White City Innovation District.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado que esta cooperación facilitará que ambas administraciones trabajen conjuntamente para incrementar los puestos de trabajo y las inversiones extranjeras en las compañías europeas, sobre todo las tecnológicas y de sectores "estratégicos" como el de bio y salud.

"Este acuerdo entre dos de los ecosistemas de innovación de referencia internacional como son el 22@ y el White City Innovation District nos permitirá generar nuevas sinergias para potenciar el intercambio y la movilidad del talento, la tecnología y el capital", ha dicho el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Por su parte, el consejero líder de H&F, Stephen Cowan, ha asegurado que el acuerdo reúne "dos potencias de la economía del siglo XXI" y que su estrategia industrial, que se basa en parternariados, ha ayudado a generar más de 6.000 puestos de trabajo nuevos en los sectores TIC y Salud, por lo que se ha mostrado abierto a extender esta asociación a otras ciudades europeas.

Uno de los objetivos del acuerdo, en el que se trabajará en colaboración con Barcelona Activa y el área de Promoción de ciudad, será conectar ambos distritos con otros distritos de innovación y clústeres económicos a escala internacional.

CONECTAR EL TALENTO

También se trabajará para potenciar la conexión de talento, empresas y universidades, así como para favorecer la internacionalización de las start-ups y scale-ups.

Por ello, esta nueva alianza incluirá socios implicados con los Gobiernos locales, como son las universidades y las empresas: Imperial College London, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), Royal College of Arts, universidades ubicadas en Barcelona y la asociación 22@Network, entre otros.

El convenio de colaboración celebrará eventos y 'workshops' a lo largo del año, y el primero versará sobre inclusión digital y tendrá lugar en mayo.