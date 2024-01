Barcelona lidera el avance de España en economía del conocimiento, según rankings internacionales

Es la tercera ciudad europea preferida para instalar una startup

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona lidera el avance de España hacia la economía del conocimiento y es la tercera ciudad europea preferida para instalar una startup tras Londres y Berlín, según el documento municipal 'Barcelona en cifras', del Departamento de Estudios del Área de Economía y Promoción Económica.

Los indicadores reflejan también que es la ciudad europea con "la mejor estrategia de captación de inversión extranjera" y que recibió en 2023 el premio 'European Entrepreneurial Region Award' del Comité de las Regiones y la CE, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Es la cuarta ciudad del 'Top 100' de ecosistemas emergentes del mundo, según 'The Global Startup Ecosystem Report 2023' de Startup Genome; la novena mejor considerada para el talento digital, y la decena más atractiva para los expertos digitales.

El StartUp Heatmap Europe la sitúa, por sexto año consecutivo, como la tercera europea preferida para establecer una startup, y el ranking City Talent Index 2022 la considera primera del sur de Europa en captación y retención de talento.

Además, es la octava ciudad mundial y tercera europea más atractiva para visitantes y emprendedores según el World's Best Cities 2024, de Resonance Consultancy.

Es la número 22 en el 'Top 25' de ciudades con más competitividad global por octavo año consecutivo en el Global Power City Index de la Mori Memorial Foundation; y el informe 'FDi Cities and Regiones of the Future 2022/23' (grupo Financial Times) la coloca como ciudad europea con mejor estrategia para captar inversión extranjera (y este año acoge la Copa América de Vela).

BARCELONA Y CATALUNYA

En Barcelona, el 56,7% de empleos son de actividades de conocimiento alto; es la sexta ciudad en producción científica según datos de la UPC a partir del Science Citation Index, y concentra en su área (también más allá de la ciudad) 10 instalaciones científicas y técnicas de referencia internacional, como son el sincrotrón Alba (en Cerdanyola del Vallès) y el supercomputador Mare Nostrum.

Catalunya encabeza el número de empresas innovadoras en toda España (22,9%), concentra el 26,4% del gasto en actividades innovadoras, y sube 27 posiciones en el ranking de innovación europeo (Regional Innovation Scoreboard 2023), logrando también la categoría de 'strong innovator'.

RAQUEL GIL

La concejal de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacado que "este conjunto de factores erigen Barcelona como un polo importante de atracción de talento".

Además, ha valorado el papel líder de la ciudad al "captar talento emprendedor e inversión extranjera y, también, dentro del ecosistema científico".

EXPORTACIONES Y CONGRESOS

El área de Barcelona es el primer territorio exportador de España; en 2022 tuvo valores récord de exportaciones (73.751,2 millones de euros en el conjunto de la demarcación) y de empresas exportadoras (47.392); y casi el 60% de las exportaciones desde Barcelona son de nivel tecnológico alto y medio-alto.

Barcelona es la cuarta ciudad del mundo más potente en organización de ferias y congresos internacionales y hace 21 años que se mantiene dentro en el 'Top 5', según la International Congress and Convention Association.

PROYECTOS

Entre los proyectos en marcha están la Ciutadella del Coneixement, para que el entorno del Parc de la Ciutadella sea un nodo de conocimiento urbano centrado en biomedicina, biodiversidad y bienestar planetario, y donde se prevé que trabajen 1.200 investigadores.

Y Barcelona será la sede del suroeste de Europa para el Instituto de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE.