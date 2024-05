Barcelona es la octava ciudad más atractiva del mundo para trabajar en el extranjero, según BCG

El Observatori Barcelona presenta su informe del 2023



BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Decoding Global Talent 2024' de The Boston Consulting Group (BCG) ha situado Barcelona como la octava ciudad más atractiva del mundo para trabajar en el extranjero.

Así lo ha indicado el Observatori de Barcelona en su informe del 2023, promovido por el Ayuntamiento y la Cámara de Barcelona, que ha realizado una radiografía de la "fortaleza" de la ciudad en los indicadores económicos y empresariales, han informado en sendos comunicados este miércoles.

El estudio de BCG, que sitúa Barcelona por delante de ciudades como Tokio, Los Ángeles y París, se basa en la 'Global Talent Survey', una encuesta en línea respondida por más de 150.000 personas de 188 países.

Por delante de la capital catalana, que ha escalado en el ranking respecto al 2020, cuando obtuvo la novena posición, se encuentran, por orden: Londres, Amsterdam, Dubai, Abu Dhabi, Nueva York, Berlín y Singapur.

BCG también sitúa Barcelona como la décima ciudad del mundo más atractiva para los expertos digitales que quieren trabajar en el extranjero.

OTROS RANKINGS

El Observatori también ha indicado que, según el informe 'World's Best Cities Report 2024' de Resonance Consultancy Ltd., la capital catalana es la octava ciudad del mundo y la tercera de Europa más atractiva para visitantes, emprendedores y residentes.

En relación con el ecosistema tecnológico, Barcelona es la tercera ciudad favorita de Europa para iniciar una start-up, según el 'Startup Heatmap Europe Report' del 2023.

También ocupa la 22a posición en el ranking de las primeras ciudades del mundo en competitividad global y la 11a en la clasificación europea, según el informe 'Global Power City Index', que incluye a 48 ciudades.

La primera edición del 'Digital Cities Index', elaborado por Economist Impact, del grupo The Economist, sitúa Barcelona como 13a ciudad digital del mundo y la sexta de Europa, y el 'Smart Cities Index Report 2022' la posiciona como segunda en el ranking mundial de inteligencia urbana.

INVERSIÓN EXTRANJERA Y CONGRESOS

Según el informe 'Fdi Cities and regions of the Future' del grupo Financial Times, Barcelona es la que tiene mejor estrategia de captación de proyectos de inversión extranjera.

El Observatori también ha mostrado que Barcelona ha recuperado la primera posición en número de delegados en congresos internacionales y se mantiene cuarta en número de congresos organizados, según la International Congress and Convention Association (ICCA).

RESILIENCIA Y TRANSPORTE PÚBLICO

Barcelona ocupa la novena posición mundial y la cuarta en Europa respecto a la resiliencia, según el informe 'Resilient Cities Index' de Economist Impact, que también sitúa la capital catalana en segunda posición en términos de movilidad en transporte público para los residentes y en integración de personas vulnerables.

'The Cultural and Creative Cities Monitor 2023' de la Comisión Europea otorga a Barcelona la 13a posición en el índice global relacionado con la calidad de vida y, en el 'Ranking Sports Cities 2023' de la consultora Burson Cohn and Wolfe, sobre el ámbito del deporte, Barcelona ocupa la séptima posición.