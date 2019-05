La Festa Major de Nou Barris de Barcelona empieza este martes con el colectivo LGTBI como protagonista

Publicado 13/05/2019 14:44:54 CET

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Festa Major de Nou Barris de Barcelona llenará de actividades el distrito entre este martes y el domingo, y dará un protagonismo destacado al colectivo LGTBI, ha destacado el Ayuntamiento de la capital catalana este lunes en un comunicado.

En esta línea, el pregón del viernes irá a cargo de las entidades 17 de Maig y Nou Barris LGTBI, y también habrá otras actividades vinculadas al colectivo, como charlas, un espectáculo poético-queer, una feria de entidades y una "biblioteca viviente", entre otros.

La programación también incluye actividades de música, danza, tradiciones populares, circo, teatro, fuego y talleres que se organizan con las entidades del distrito

Este año volverá a celebrarse un concierto organizado por la Plataforma per la Llengua, con la actuación el sábado de Doctor Prats, DJ Ernest Codina, Auxuli, Nel·lo C, Roba Estesa, Infumables y Suu en el Parc de Can Dragó.

Las entidades y asociaciones colaborarán en la organización de la fiesta, como ocurre cada año, para promover una celebración "diversa, plural y transversal", ha señalado el consistorio.