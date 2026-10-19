FGC presentará su oferta profesional de movilidad y montaña en el Saló de l'Ocupació

Imagen del Saló de l'Ocupació - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) participará, por segundo año consecutivo, en el Saló de l'Ocupació a través de un 'stand' de la Generalitat en el que presentará su oferta profesional, tanto en el ámbito de la movilidad como en el de los activos de montaña, informa en un comunicado este lunes.

El encuentro se celebra el 21 y 22 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, tiene el acceso gratuito y está organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa.

El presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, ha explicado que el salón es un espacio de referencia que les proporciona la posibilidad de dar a conocer las salidas profesionales de la compañía, en un momento, ha añadido, en el que la implantación de nuevos servicios impulsarán su crecimiento.

En concreto, la empresa prevé ampliar su plantilla para responder a los nuevos servicios de la línea Lleida-Terrassa, el servicio ferroviario de conexión al Aeropuerto de Barcelona y el Tranvía del Camp de Tarragona.

Además de la actividad en el 'stand', en el que estarán presentes miembros del equipo de la compañía, representantes de FGC también participarán en diferentes sesiones y mesas redondas.