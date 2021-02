Marian Muro (Turisme de Barcelona) pide fomentar la emprendeduría de mujeres en el sector

Xavier Marcé prevé enormes cambios en el papel de mujeres y hombres en la construcción futura de la sociedad

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general del consorcio Turisme de Barcelona, Marian Muro, ha reclamado este miércoles a administraciones y sector privado que fomenten la emprendeduría de las mujeres en el sector turístico.

Lo ha dicho en las jornadas telemáticas 'Las mujeres en el sector del Turismo en Barcelona en la era de la Covid-19' de Barcelona Activa, en la que también ha intervenido el concejal de Turismo e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé.

Ha reclamado más políticas públicas a las administraciones y el "compromiso real" de las corporaciones en ese sentido, así como poner especial atención a la formación de mujeres y ayudarlas al desarrollo de carreras profesionales de alto nivel en el sector.

Muro ha destacado que en muchos países el turismo ha ofrecido oportunidades de independencia económica de la mujer pero ha advertido de que aún hay muchos retos por delante en términos de igualdad.

"Hay que crear una especial atención en la formación de las jóvenes, que puedan acceder a una formación de calidad para que pueda ayudarlas al desarrollo de sus tareas profesionales", ha señalado, y ha pedido ayudar de forma más intensa al desarrollo de sus carreras profesionales de alto nivel en el sector turístico.

El 57% de los trabajadores en el sector de alojamiento, agencias, turoperadores y transporte aéreos son mujeres, pero solo un tercio de los puestos de alta responsabilidad en este ámbito están ocupados por mujeres y un 3% son consejeras delegadas de compañías turísticas.

"Esto indica que en la industria turística las mujeres no tienen un problema de acceso porque son puestos de trabajo que inician con una cierta precariedad, pero que luego al querer crecer dentro del sector y acceder a puestos de alta responsabilidad tiene una clara dificultad", ha advertido.

Muro ha sostenido que solo un 5% de la mujeres a nivel mundial dirige una cadena hotelera, que solo el 13 % son directoras de un hotel de cinco estrellas y que ganan un 14,7% menos que los hombres.

IMPLICACIÓN DE LOS HOMBRES

Por todo esto, Muro considera que se han producido mejoras pero los datos demuestran que no son suficientes y ha advertido de que mientras este debate quede de forma marginal en el colectivo femenino no se podrá solucionar.

"Me gustaría que el sexo masculino estuviera presente en estos debates más allá del colectivo de las mujeres. Es importante que tengamos una mirada más allá y que pensamos que la mirada de las mujeres es una mirada diferente, con sus particularidades", ha añadido.

Muro ha insistido en que "aún" es necesario un cambio real y profundo de cultura y políticas públicas de igualdad, con acción de gobierno, legislación y financiación dirigida a la emprendeduría femenina.

XAVIER MARCÉ

El concejal barcelonés ha comparado el actual momento de transformación con el que se vivió en el siglo XV con la llegada de la imprenta y ha señalado que éste "traerá enormes cambios en el papel de mujeres y hombres en la construcción futura de la sociedad".

Marcé ha hablado de cambio de ciclo hacia un nuevo mundo con la transformación digital, y aún más tras la pandemia, que repercutirá sobre la economía, la concepción política sobre la que se entiende la democracia, y que confía que lo hará en el papel de la mujer y el hombre en la sociedad.

Ha destacado la aparición intensa de asociaciones de mujeres empresarias como elemento importante para articular su participación en núcleos de poder, ya que no consiste en cuotas sino en una capacidad de "poder real".

"Se me hace difícil que las cosas sean de otra forma, lo que tenemos que poner encima de la mesa es un debate de sentido común. No se me ocurre otro futuro que no sea de plena normalidad", ha añadido.