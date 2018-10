46 empresas catalanas participarán en la Barcelona Industry Week con la Generalitat

Publicado 11/10/2018 15:03:07 CET

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 empresas y centros tecnológicos catalanes participarán con un espacio expositor propio facilitado por la Generalitat en la Barcelona Industry Week, que tendrá lugar del martes al jueves en los recintos de Fira de Barcelona en Montjuïc y en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Las compañías estarán ubicadas en los espacios habilitados por las consellerias de Empresa y Conocimiento y de Políticas Digitales y Administración Pública en los congresos IoT Solutions World Congress (IoTSWC), Blockchain Solutions World e In(3D)ustry From Needs To Solutions, ha informado la Generalitat este jueves en un comunicado.

El evento prevé atraer a más de 21.000 visitantes y reunir a cerca de 600 expertos que tratarán temáticas como la fabricación masiva y personalizada, la automatización de procesos, la conectividad inteligente y la ciberseguridad, entre otros.

En concreto, 27 de las empresas y centros tecnológicos catalanes expondrán sus productos y servicios en el espacio de la Generalitat en el IoTSWC, seis en el Blockchain Solutions World y 16 en el congreso IN(3D)ustry.

En el marco del congreso, Acció lanzará el nuevo Servicio de Orientación de Manufactura 3D (SOM3D) conjuntamente con Fira de Barcelona para impulsar el acceso de las empresas catalanas en la tecnología de impresión 3D.