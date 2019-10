Barcelona Industry Week aborda con siete eventos la industria más innovadora y digitalizada

Publicado 22/10/2019 11:39:42 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Barcelona Industry Week impulsará del 29 al 31 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona la industria y la fabricación inteligente, conectada y autónoma con siete eventos.

Los congresos IoT Solutions World Congress (IoTSWC), Blockchain Solutions World, AI & Cognitive Systems Forum, Industry From Needs to Solutions, MAX, Barcelona Cybersecurity Congress y Ayri11 reunirán durante tres días a 550 empresas, 600 ponentes y 25.000 visitantes, según ha informado la institución ferial este martes en un comunicado.

La semana tiene el objetivo de promover la innovación e impulsar la transformación digital de diferentes sectores, que pasará por tecnologías como el Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial, el 'blockchain', la ciberseguridad, el 5G, la impresión 3D, la robótica y la automatización.

Todos ellos abordarán desde diversas perspectivas cómo las tecnologías disruptivas no sólo mejoran los procesos de fabricación sino que también "reducen su huella ambiental", con un total de 400 sesiones congresuales, conferencias, talleres y mesas redondas programadas.

El director de negocio propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha explicado que el Barcelona Industry Week se ha afianzado como la "principal plataforma ferial de apoyo e impulso de la transformación digital de múltiples sectores" con la suma de los siete eventos.

"Se complementan y ofrecen una visión transversal de todas las innovaciones existentes para desplegar la industria más avanzada con el objetivo de hacer más eficientes y sostenibles los procesos de producción", ha añadido.

SALONES

El IoTSWC ocupará el pabellón 2 del recinto de Gran Via, con 350 expositores, entre ellos los principales proveedores mundiales de soluciones de IoT, inteligencia artificial y blockchain, como Microsoft, Sas, Vodafone, Nutanix, Deloitte, T-Systems, Libelium, Kaspersky, Orange, Siemens, Fiware, Hitachi, Relayr, Thingstream, Zyfra, Emnify, Linux Edge Foundation, Hewlett Packard Enterprise y ARM.

Conjuntamente con IoTSWC, tendrán lugar dos eventos monográficos sobre blockchain e inteligencia artificial, el Blockchain Solutions World (BSW) y el AI & Cognitive Systems Forum (AI & CS), ambos, como sucede con el IOTSWC, organizados por Fira de Barcelona conjuntamente con el Industrial Internet Consortium (IIC).

La cuarta edición de Industry From Needs to Solutions incrementará su carácter industrial con la incorporación de una nueva área expositiva de máquina-herramienta que se sumará a los espacios de conectividad y datos, impresión 3D, automatización y robótica, moldes y matrices, nuevos materiales y diseño y servicios, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades tecnológicas de las empresas en la era de la industria 4.0.

Dentro del programa de Industry From Needs to Solutions, nace MAX, un nuevo congreso centrado en la fabricación avanzada y sus aportaciones para maximizar la optimización en ámbitos como la eficiencia, los productos, el negocio y el talento, que contará con 40 ponentes de empresas como DHL, Roche Diagnostics, Fluidra, Siemens, Damm, Seat y Cisco.

El Barcelona Cybersecurity Congress celebrará su segunda edición, centrada en la ciberseguridad en el ámbito industrial, las soluciones, el negocio y la gobernanza, y contará con 60 ponentes, entre los que destacan representantes de Telefónica, Tata Communications y Microsoft, que debatirán sobre la implementación de soluciones de ciberseguridad en entornos multinube, protección de dispositivos médicos y nuevas herramientas para prevenir robos de identidad en servicios financieros, entre otros.

Todos estos eventos que conforman la Barcelona Industry Week llevan asociados otras actividades de conocimiento y networking en la que están implicadas como colaboradoras más de 50 entidades entre asociaciones, colegios profesionales, centros tecnológicos y universidades, entre otros.