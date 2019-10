Instituciones llaman a la colaboración público-privada para ofrecer vivienda asequible

Publicado 16/10/2019 12:27:13 CET

El BMP arranca con 280 empresas y la previsión de superar los 16.600 visitantes

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gobierno, Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han apelado este miércoles a la colaboración público-privada para ofrecer a colectivos sociales, especialmente a los jóvenes, vivienda asequible.

Lo han dicho en la inauguración del Barcelona Meeting Point (BMP) el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), y el delegado del Estado en el CZFB y presidente del salón, Pere Navarro.

Saura ha defendido una política social de vivienda más eficaz y eficiente con la aplicación de las nuevas tecnologías al sector inmobiliario, lo que conllevaría "más vivienda a precio social y asequible".

Ha expresado su compromiso con poner "el patrimonio público al servicio del suelo público", y ha añadido que para aumentar la oferta de vivienda asequible se necesitan operadores públicos pero también la colaboración público-privada.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, Collboni se ha referido a la dificultad de jóvenes y familias de acceder a vivienda asequible: "Como responsables públicos, queremos contar también con la complicidad del sector privado".

"No podemos hacerlo solos desde el sector público", ha continuado, y por ello ha defendido llevar a cabo iniciativas junto con el sector privado de promoción de vivienda asequible --protegida o no-- para no perder población y atraer a más jóvenes.

Por su parte, Navarro también se ha hecho eco del problema de acceso a una vivienda digna, especialmente de los jóvenes, lo que provoca que se vean obligados a marcharse con la fuga de talento que ello supone, ha dicho.

"Es un problema complejo para el que necesitamos la colaboración público-privada", ha asegurado, y también ha resaltado la importancia de que el sector inmobiliario hago suyos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

El BMP 2019 contará con 280 empresas expositoras de 26 países y una superficie de 22.000 metros cuadrados, y prevé superar los más de 16.600 visitantes con los que cerró el año pasado.

PROTESTAS DE LA PAH

Una veintena de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han concentrado a las puertas del salón BMP, en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, en protesta por los desahucios y los problemas de acceso a la vivienda.

Ello ha provocado que, a modo preventivo, el recinto haya cerrado sus accesos durante una media hora, si bien no se ha registrado ningún altercado.

Algunas plataformas, como el Sindicat de Llogaters, habían hecho un llamamiento por redes sociales a bloquear el salón bajo el lema "No dejaremos nuestro espacio a quien nos echa de nuestra ciudad".