La Intercol·legial y el COACB impulsan 750 entrevistas de trabajo en el Saló de l'Ocupació

Entrevistas de trabajo en el marco del Saló de l'Ocupació - COACB

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Intercol·legial y el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) han impulsado 750 entrevistas de trabajo en el Saló de l'Ocupació, informan en un comunicado conjunto este jueves.

El encuentro se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona este miércoles y jueves, y la mayoría de las entrevistas realizadas han sido con cita previa.

El presidente del COACB, Ricard Penas, ha explicado que las entrevistas reflejan "la capacidad de los Colegios para crear puentes entre el talento y el tejido empresarial".

"En un entorno laboral cada vez más dinámico, seguimos siendo el espacio natural donde profesionales y organizaciones se encuentran, comparten conocimiento y generan nuevas oportunidades", ha dicho.

Además, ha habido conferencias y talleres sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el reclutamiento y proceso de selección de las empresas y cómo está transformando el proceso de búsqueda de empleo.