Renfe comparte su propuesta laboral con un 'stand' en el Saló de l'Ocupació de Barcelona

Imagen del 'stand' de Renfe en el Saló de l'Ocupació
Imagen del 'stand' de Renfe en el Saló de l'Ocupació - RENFE
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 11:16
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BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe compartirá su propuesta laboral a jóvenes que buscan acceder al mercado laboral y personas interesadas en reorientar su trayectoria profesional a través de un 'stand' en el Saló de l'Ocupació.

En un comunicado este miércoles, la compañía ferroviaria ha explicado que a través de su participación en el salón tiene el objetivo de "difundir su marca ocupadora, incrementar el número de candidaturas a las ofertas externas de ocupación y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece".

El 'stand' contará así con profesionales que informarán a los visitantes sobre las diferentes posibilidades de ocupación de la compañía, el trabajo que se realiza y las diferentes vías de acceso, procesos de selección y perfiles profesionales más demandados.

También dará a conocer su oferta formativa, que incluye la obtención conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita los conocimientos generales mínimos necesarios para obtener el certificado de maquinista.

Es el tercer año que Renfe participa en el salón, que se celebra desde este miércoles y hasta el jueves en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

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