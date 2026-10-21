Renfe comparte su propuesta laboral con un 'stand' en el Saló de l'Ocupació de Barcelona

Imagen del 'stand' de Renfe en el Saló de l'Ocupació - RENFE

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe compartirá su propuesta laboral a jóvenes que buscan acceder al mercado laboral y personas interesadas en reorientar su trayectoria profesional a través de un 'stand' en el Saló de l'Ocupació.

En un comunicado este miércoles, la compañía ferroviaria ha explicado que a través de su participación en el salón tiene el objetivo de "difundir su marca ocupadora, incrementar el número de candidaturas a las ofertas externas de ocupación y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece".

El 'stand' contará así con profesionales que informarán a los visitantes sobre las diferentes posibilidades de ocupación de la compañía, el trabajo que se realiza y las diferentes vías de acceso, procesos de selección y perfiles profesionales más demandados.

También dará a conocer su oferta formativa, que incluye la obtención conjunta de la licencia de maquinista y el diploma que acredita los conocimientos generales mínimos necesarios para obtener el certificado de maquinista.

Es el tercer año que Renfe participa en el salón, que se celebra desde este miércoles y hasta el jueves en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.